EXCLUSIV Drama cruntă trăită de o cântăreață a României: ”Am rămas cu o parte a creierului paralizată”

Dana Coteanu ( 41 de ani), alias Marijuana, și-ar fi dorit să devină psiholog. A avut probleme cu drogurile, nu mai este un secret, dar în ultimii ani s-a cumințit, s-a dedicat familiei, iar alături are un bărbat de toată isprava, care o ajută să depășească perioadele delicate de depresie, cu care încă se confruntă. Reporterii playtech.ro au stat de vorbă cu iubitul artistei, fostul campion naţional şi mondial la kickboxing, Dan Burlacu.

Dan Burlacu, despre Marijuana: “Dana are o relaţie specială, dacă o pot numi aşa, cu astenia de primăvară. Şi nu e simplu să treacă peste criza asta”

“Suntem împreună de ceva timp şi ne creştem copiii. Cât mai bine posibil! Dana are două fete, eu am doi băieţi şi împreună formăm o familie”, a declarat Dan Burlacu, pentru playtech.ro. El spune că încearcă s-o protejeze cât de bine poate pe Marijuana, mai ales în perioada de primăvară. “Dana are o relaţie specială, dacă o pot numi aşa, cu astenia de primăvară. Sigur, nu numai ea, dar şi ea. Şi nu e simplu să treacă peste criza asta. Mereu sperăm că va fi bine, dar uneori încercarea e mai dură şi o supune la diverse cazne”, ne-a împărtăşit, într-un mod elegant, Dan Burlacu, detalii despre starea de sănătate a partenerei sale de viaţă.

”Pe Marijuana pictura o atrage și o calmează, deopotrivă!”

Acesta a mai menționat că Marijuana şi-a găsit şi un mic remediu, pictura: “Am descoperit, mai întâi, cu surprindere, apoi cu plăcere, că a picta o atrage şi o calmează, deopotrivă. Iar mie-mi place pictura ei, o văd foarte talentată pentru cineva care nu a avut niciodată de-a face cu aşa ceva. până mai ieri”, mai spune Dan Burlacu.

Marijuana: ”Mi s-a spus că am coborât de mai multe ori în stradă şi că am fost agresivă cu cei din jur”

Dar și Marijuana ne-a spus câteva lucruri: “Mi-am dorit să fiu mereu o divă. Dar nu orice fel de divă. De aici vine şi stilul meu muzical, underground. Mereu mi-am spus că pot fi regina stilului underground şi cred că am atins acest prag. Mi-a plăcut să am şi succes şi sute de fani. Dar au venit timpurile în care mă ascund de fani. Toată lumea ştie că am anumite probleme de sănătate, că am devenit pensionară pe caz de boală.

Aşa că am decis să mă ascund de fani. Oamenii nu mă mai recunosc şi asta-mi place, într-un fel. Fiindcă altfel risc să devin rea, agresivă. Mi s-a spus că am coborât de mai multe ori în stradă şi că am fost agresivă cu cei din jur. Îmi cer iertare tuturor. În 2000, am rămas cu o parte a creierului paralizată, ani buni, sper să mă înţeleagă lumea”, a mărturisit Marijuana pentru playtech.ro. Ea a adăugat că i-a rămas încă vie dorinţa de a cânta.

De aici şi intenţia de a lansa, poate chiar în această primăvară, o nouă melodie, care se va intitula “Nu mi-e greu!”. “Mai trebuie masterizată, dar pentru asta trebuie să găsesc starea de spirit necesară. Va fi ceva din stilul meu, dar un pic altfel. Sper să le placă fanilor!”, se încurajează Marijuana. Ea ne-a mai mărturisit că i-ar plăcea să revină şi să cânte iar piesele care i-au adus celebritatea, acum mai bine de douăzeci de ani: “Tupeu de borfaş” şi “Tre” să spun”. Însă mai are şi acum senzaţia că foştii ei parteneri de scenă, “La Familia” şi Puya, au înşelat-o la bani.