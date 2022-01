Dana Grecu, din nou la TV. Fosta vedetă a Antenelor a semnat cu un alt post românesc

Dana Grecu este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete de televiziune din România. După o pauză de patru ani de zile, când a intrat în concediu de maternitate, fosta moderatoare TV de la Antena 3 revine în televiziune. Cu ce post TV a semnat contractul. Anunțul a fost făcut chiar de ea.

Dana Chera, cunoscută publicului din România drept Dana Grecu, revine în televiziune. Fosta vedetă de la Antena 3 revine pe micile ecrane, după o pauză de patru ani în care a intrat în concediu de maternitate, când a devenit mamă pentru a treia oară, în 2018.

„Când am primit propunerea, omul care m-a sunat mi-a zis – stai jos, că vreau să-ţi spun ceva. Prima mea reacţie când am auzit postul? Am tăcut, nu am zis nimic. Apoi mi-a explicat despre ce este vorba şi am înţeles.

Oricine aude Etno pune egal cu muzica populară. Pentru cine vrea să citească doar titlul, pare o nebunie. Dar am încercat să înţeleg, iar lucrurile sunt foarte logice: publicul care simpatizează Etno TV este „alergat” de posturile de ştiri. Este un public care votează, care vrea să fie infomrat, care îngroaşă rândurile la plata taxelor.

Mai mult, este un public relaxat, nu este un public înverşunat, şi eu abia aştept să mâ întâlnesc cu el. Nu i-aş spune un public bătrân, nici publicul doar unei generaţii. Pentru că sunt şi mulţi tineri care ascultă muzică populară şi care se regăsesc în tradiţii şi în portul popular. Niciun om politic, nimeni nu poate judeca un public după muzica pe care o ascultă.”

Pentru mine este o revoluţie sufletească, în sensul că nu mă simt departe de aceşti oameni: sunt părinţii noştri, sunt bunicii noştri. Un public care nevoie de informaţie echilibrată, corectă.”, a declarat jurnalista Dana Chera, în exclusivitate pentru Pagina de Media.