Dana Budeanu, revoltată după ce Diana Șucu s-a plâns că nu primeşte bon fiscal în pieţele din România. „Tu trimiți miliția pe țăranul român?”

Dana Budeanu este cunoscută mai ales pentru felul direct în care spune lucrurilor pe nume. Creatoarea de modă și una dintre cele mai urmărite prezențe din online se implică adesea în subiecte care vizează societatea românească, iar de data aceasta a ieșit la atac după ce Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, a făcut o postare critică despre piețele din România.

De la ce a pornit totul

Deși tensiunile dintre cele două nu sunt o noutate, reacția Danei Budeanu a fost deosebit de dură. Totul a pornit de la o observație pe care fosta prezentatoare TVR a făcut-o pe Instagram, acolo unde a reclamat lipsa bonurilor fiscale la cumpărăturile făcute într-o piață din Capitală.

Tot scandalul a pornit de la o simplă ieșire la cumpărături. Diana Șucu a mers recent la Piața Pucheni din cartierul Rahova, București, pentru a cumpăra legume și flori. După ce a plătit pentru roșii, gogoșari și alte produse, a constatat că niciun comerciant nu i-a emis factură sau bon fiscal.

Deranjată de situație, aceasta a tras un semnal de alarmă în mediul online, mai ales în contextul în care, de la 1 august 2025, TVA-ul a crescut de la 19% la 21%. În opinia ei, faptul că producătorii nu eliberează documente fiscale înseamnă că o parte importantă din veniturile acestora scapă de impozitare, în timp ce românii sunt obligați să suporte taxe din ce în ce mai mari.

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Șucu pe Instagram Stories.

Replica Danei Budeanu

Apărătoare înfocată a micilor producători români, Dana Budeanu nu a lăsat să treacă neobservat comentariul Dianei Șucu. În stilul său caracteristic, extrem de direct, creatoarea de modă a transmis:

„Băi aristoc*** din Mizil, omul de rând e ăla, tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost om de rând niciodată. (…) N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?! Ai avut așa un pic de… nu știu dacă-i noroc, că noroc e să trăiești mișto și să fii fericit, să nu minți, să nu te minți, să nu te frece de nevasta lu bărbac-tu de acum 25 de ani, mici amănunte. Tu trimiți miliția pe țăranul român? Miliția pe țăranul român? Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Nu, banii de taxe sunt la marii contribuabili, sunt la unii așa niște conserve protejate de către sistem, care nu intră în babardeala aia a ANAF-ului care îți pune poprire că n-ai plătit 100 de lei, ok? Nooo, la ei sunt eșalonări pe 100 de ani, pe 200 de ani, pe 300 de ani, de sute de milioane taxe. Ok? Asta fac conservele mari ale sistemului, plus multinaționalele”, a transmis Dana Budeanu, în mediul online.

Dana Budeanu a subliniat că problema evaziunii fiscale nu ar trebui căutată la micii producători din piețe, ci la marii jucători economici, unde statul manifestă o toleranță mult mai mare.