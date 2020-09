Dana Budeanu, lovitură dură după ce s-a asociat cu Gabriela Firea

Face ce face şi intră iar în scandal. Dana Budeanu a primit o lovitură dură după ce s-a asociat cu Gabriela Firea. Fanii îi aduc acuzaţii grave!

Despre Dana Budeanu ştie toată lumea că spune lucrurilor pe nume cu fiecare ocazie, fără să îi fie teamă de repercursiuni. După ce a criticat ani la rând vedetele din showbiz-ul românesc, iar apoi şi-a făcut propriul canal de YouTube unde vorbeşte liber despre anumite categorii sociale, celebra creatoare de modă şi-a supărat fanii. Se pare că internauţii nu sunt deloc de acord cu asocierea acesteia cu Gabriela Firea, care se află în plină campanie pentru a ocupa, din nou, postul de primar al Capitalei.

Peste 10.000 de urmăritori de pe Instagram i-au dau “Unfollow”, iar în jur de 8.000 s-au dezabonat de pe YouYube, semn că aceştia nu au putut trece peste faptul ca vedeta îi ţine partea edilului Bucureştiului. Mai mult, Dana Budeanu a fost nevoită să blocheze comentariile.

Invitată la emisiunea „Sinteza Zilei”, criticul de modă i-a ţinut, din nou, partea Gabrielei Firea spunând, în lacrimi, că aceasta are o anumită sensibilitate atunci când vine vorba despre bătrâni, motiv pentru care edilul a dorit întotdeauna să facă mai multe pentru aceştia .

”Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Și da. Și-aici or să creadă că spun eu nu știu ce despre Gabi. Nu. Gabi are o obsesie reală. Gabriela Firea are o obsesie cu bătrânii. De-aia a făcut ce a făcut. Are o chestie, nu știu”, a afirmat Dana Budeanu, la Antena 3.