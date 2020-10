Dana Budeanu le face praf pe Andreea Esca și Adelina Pestrițul care au avut covid-19: ”V-ați prostituat”

Dana Budeanu taie și spânzură! Cunoscuta creatoare de modă dă de pământ cu unele din cele mai cunoscute persoane publice de la noi. Ce spune despre vedetele care au fost testate pozitiv cu coronavirus? Andreea Esca și Adelina Pestrițu au fost primele vizate.

Cunoscută deja pentru opiniile extrem de tăioase și transparente, Dana Budeanu revine în spațiul public cu afirmații usturătoare pentru unele vedete de la noi. Creatoarea de modă a vorbit despre persoanele publice care au apărut în vizorul tuturor mărturisind că au fost testate pozitiv cu COVID-19. Încă de la începutul pandemiei și chiar și în momentul acesta există persoane care cred cu tărie că virusul nu există. Aceasta a susținut de nenumărate ori că acesta există, dar că exagerările au întrecut deja calul. Noul verdict a surprins-o aducându-i în discuție pe unii din cei mai vizuali pacienți – vedetele de la noi precum: Andreea Esca sau Adelina Pestrițu. La polul opus felicită intervenția lui Dan Bittman și a altor artiști care sunt ghidați după aceeași perspectivă.

Creatoarea de modă condamnă vedetele care au avut COVID-19

„Vedetele nu se mai ocupă cu ce au ele de făcut, ci cu testarea pozitivă, ulterior să vorbească la televizor de această „boală”. Ca să fiu directă, toți cei care ați făcut asta oriunde sunteți niște nenorociți. Asta înseamnă să te prostituezi la propriu pentru orice. Voi nu ați făcut un rău imens acestei societăți, voi ați făcut o crimă împotriva tuturor celor care se uită la voi. Ăia care ați luat bani și care acceptat să faceți aceste parteneriate pe boală, ați indus o panică de nedescris care a îmbolnăvit minți și suflete. Nu ne interesează că sunteți voi bolnavi. Nu vă e rușine? Să contribuiți la panica în rândul oamenilor care și așa sunt loviți de incompetența celor care ne conduc, care și-au pierdut job-urile, care nu știu încotro s-o ia. Voi ați călcat în picioare tuturor oamenilor care v-au văzut. Nu există să faci asta! Toți cei care ați făcut asta sunteți niște gunoaie. Oamenii sunt speriați, nu știu care e adevărul. În afară de Bittman și cei care n-au apărut, sunteți ZERO!” Dana Budeanu (Sursa: YouTube.com – Verdict )

Adelina Pestrițu le mărturisea internauților la începutul lunii septembrie că a fost testată pozitiv cu COVID-19, urmând să fie internată într-un spital din Capitală. Primele simptome care i-au dat de gândit a fost pierderea simțului olfactiv și gustativ.

„Am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv, deocamdată starea mea de sănătate este bună. Şi vreau să vă mai spun un lucru, ce situaţie…îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere că totul va fi bine. Purtăm mască în continuare, da?„, a fost mesajul brunetei.

Andreea Esca povestea tuturor că a fost infectată în luna august. Știrista a ales să dea vestea mai târziu, cu toate că zvonurile cum că ar avea și ea COVID-19 apăruseră deja. De asemenea, soțul și singurul său fiu au fost și ei testați pozitiv.

„La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Să spun sincer, mă miram că eu nu am, mi se părea cumva ciudat, pentru că noi suntem, da, în aceeași casă și mi se părea ciudat că mie mi-a ieșit rezultatul negativ. Numai că n-am apucat să se împlinească cele 7 zile, ca să fac noul test și, într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că dintr-o dată nu simt deloc mirosul de la usturoi, ceea ce e puțin ciudat”, povestea atunci vedeta de la Pro TV.

„Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în ATI. Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult”

Dan Bittman