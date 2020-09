Adelina Pestrițu are coronavirus! Cum s-a infectat, de fapt, și prima reacție a vedetei

Adelina Pestrițu a fost infectată cu coronavirus! Cunoscuta vedetă s-a speriat atât de tare încât a început să plângă în fața fanilor săi. Vedeta este extrem de afectată.

Cunoscuta Adelina Pestrițu a fost testată pozitiv cu coronavirus, iar prima clipă în care a aflat vestea a fost terifiantă pentru vedetă. Aceasta i-a înștiințat pe numeroșii fani care o urmăresc pe rețelele de socializare că a intrat în contact cu un bolnav de covid. Fosta prezentatoare se afla chiar în parcarea spitalului, așteptând să fie preluată. Primele semne că ar fi putut fi bolnavă au fost pierderea gustului și mirosului. Din fericire, soțul ei a ieșit negativ testului, iar restul familiei sale urmează să-l facă.

Bruneta a început să plângă în timp ce le povestea totul internauților din cauza noii situații în care se află, mai cu seamă că grijile pentru cei dragi o apăsau din ce în ce mai tare. La finele mesajului transmis video pe instagram, i-a îndemnat pe toți să poarte mască și s-a îmbărbătat singură spunându-și că o să fie bine. Distanța dintre ea și Zeny va fi cea care va pune stăpânire pe emoțiile brunetei în perioada ce va urma, mai ales că cele două stăteau exclusiv împreună.

„Din pacate, zilele trecute am intrat in contact cu un bolnav de COVID iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust si fara miros, mi-am facut un test. Testul a iesit pozitiv, iar acum ma aflu în parcarea spitalului, astept sa fiu preluata si internata. Toti cei din familie vor fi testati, Zeni, bunicii… Sotul a iesit negativ, dar va tin la curent. Nu am stiut ca persoana respectiva este infectata cu COVID, eu mi-am facut testul dupa ce am ramas fara gust si fara miros. Am mancat o ciocolata si simteam ca si cum mancam hartie. Deocamdata starea mea de sanatate este buna. O sa va tin la curent pe masura ce voi putea sa comunic ceea ce se intampla. Asta e, nu putem sa prevedem aceste episoade din viata noastra. Protejati-va, aveti grija”

Adelian Pestrițu (Sursa: instagram.com)