Dana Budeanu își lansează televiziune online. Ce se întâmplă, de fapt, cu rubrica Verdict

Dana Budeanu a pregătit o surpriză uriașă pentru fanii ei! Vestitul verdict al său are parte de o modificare considerabilă. Aceasta își lansează un canal tv. Cum sună anunțul designer-ului pentru urmăritorii săi din mediul online și de ce a luat această decizie?

Dana Budeanu este una dintre cele mai discutate persoane publice ale momentului. Unii se amuză copios de afirmațiile sale, alții sunt exact la polul opus în ceea ce privește percepția sa de a descreți frunțile. Recent, centrul FILIA, care militează pentru drepturile femeilor, a depus plângere la Parchet împotriva acesteia pentru instigare la violență. ONG-ul a sesizat autoritățile cu privire la mesajele foarte dure pe care le transmite în clipuri și pe care unii ar putea să le ia în serios. Este vorba în special despre episodul cu numătul 18 al emisiunii Verdict.

„Prima dată când te-a certat aia sau te-a persiflat sau ți-a răspuns în nas la vreo masă în public, undeva, și ți-a dat peste nas, jap! De față cu toată lumea. În secunda în care i-ai dat japul – nu e ceva nasol, ți-a scăpat mâna, așa! – și amețitele din jur iau aminte”, spunea Dana Budeanu. Se pare că show-ul continuă pentru vedetă, pentru că planurile de viitor în ceea ce privește rubrica sunt uriașe.

„Cedând la insistențele echipei cu care lucrez, care este foarte mișto, vom face un canal TV, care va rupe online-ul ori 100 decât o face acum. Am continuat să fac verdictul până acest canal TV se lansează, pentru că nu voiam să-l mai fac ca să-mi mai cheltui cașcavalul meu, pentru că m-am plictisit pur și simpli și pentru că eu cred că am făcut destul verdict ca să ajungă la toată lumea, mai ales acum de când sunteți pe domiciliu. Verdictele se vor împărți de acum înainte. De săptămâna viitoare, vor exista 3: Amețitele și mafioții, Stilul ești tu și Verdictul vestimentar. Am luat această decizie ca să vă arăt cât de țărani sunteți și cum majoritatea vă veți utia la amețitele și mafioții, la rubrica asta care este atât de iubită și atât de hulită în același timp”

Dana Budeanu