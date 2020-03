Mulți o critică și pe mulți îi critică, dar ce studii are Dana Budeanu. Foarte puțini știau asta

„Scărpinați orice cinic și veți găsi un idealist dezamăgit”. Cuvintele îi aparțin lui George Carlin, comedianul care a făcut ceva senzație la viața lui, prin remarcile acide și neplăcut de adevărate pe care le-a îmbrăcat frumos în umor și le-a dat drumul în lume.

Cui nu-i place sarcasmul Danei Budeanu

Cam așa stă treaba și cu Dana Budeanu, care (aflăm din surse demne de încredere) oftică. Bubuitor de inteligentă, vorbește sarcasmul as a second language, asumată, Dana Budeanu s-a făcut remarcată prin sintezele ei cumplit de sincere, care zgârâie egoul gonflat al multor figuri publice de la noi.

Mulți s-au grăbit s-o critice și au făcut-o cu vehemență și ferocitate. Puțini sunt cei care au reușit să jumulească stratul de sarcasm de deasupra ca să vadă ce se ascunde sub el.

A studiat Economie Europeană la insistențele tatălui ei

Chiar dacă ai crede că a urmat cursurile Faculății de Sarcasm, Dana Budeanu are o minte formatată în timpul studiilor la Royal Holloway of London, unde, la insistențele tatălui ei, a studiat marketing-management și are un master în European Business la London School of Economics. Acum, e doctorand în Integrare Europeană la University College London.

Poate că a făcut studiile astea la insistențele tatălui ei, dar e evident că ele și-au pus amprenta pe structura de gândire pe care o are astăzi Dana. Din păcate pentru cei mai mulți dintre detractorii ei, setul de valori pe care se proptește această gândire e consolidat de această solidă educație. Astfel că cel mai bun exercițiu pe care-l pot face cei care nu agreează modul în care Dana Budeanu își articulează ideile este să învețe să-și gestioneze înțelept fricile. Cei care nu o plac au, de fapt, în sine, o problemă de asumare. Așa că, în oglinda aia pe care Dana le-o pune în față, ar face mai bine să-și țuguie buzele mai puțin și să se privească în ea mai sincer. Și mai mult.