Dana Budeanu, interviu cu Gabriela Firea. Ce a putut să o întrebe pe candidata PSD la Primăria Capitalei VIDEO

Dana Budeanu a început o nouă serie de verdicte, intitulată ”VERDICT – 10 cu Dana Budeanu”. Noua rubrică a debutat cu un interviu cu Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei.

Interviul este format din 10 întrebări pe care Dana Budeanu i le adresează Gabrielei Firea. În final, și cea din urmă are dreptul la o întrebare pe care să i-o adreseze emițătorului său.

Urmariți aici interviul integral al Danei Budeanu cu Gabriela Firea

„Mie îmi era ruşine, de aceea am avut îndrăzneala să ies din front. Poate fiind femeie, poate lucrând atâţia ani în presă, era foarte mare jena, observând cum se scurge timpul şi ceea ce am promis nu se întâmplă. Centura trebuia să treacă la Primăria Capitalei, că suntem cei mai interesaţi să se rezolve problema traficului. Elcen-ul să fie transferat la Primărie, să fie sub aceeaşi cupolă producţie-transport-distribuţie.

Să nu mai avem aceste CET-uri care toată vara ne-au ţinut fără apă caldă. Oamenii nu ştiu că Guvernul e responsabil, nu primarul. Ei au oprit apa ca toată lumea să dea vina pe mine. De asemenea, metroul trebuia să treacă la Primărie. Văzând că trece timpul şi nu se face nimic, guvernul fiind format din colegi care ar fi vrut, dar nu puteau că era altă comandă de sus.

Atunci m-am sus, am vorbit frumos, o dată, de două ori, de 10 ori. Când am văzut că lucrurile deja derapează şi preocuparea este pentru alte subiecte decât cele pe care noi le prezentasem oamenilor, am venit şi am spus că nu este în regulă, eu n pot să mai fiu aici”, a declarat Gabriela Firea.