Dana Budeanu, în cele mai senzuale ipostaze de până acum. Cum s-a lăsat fotografiată

Dana Budeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta a făcut furori recent în mediul online, publicând mai multe fotografii spectaculoase, ce au strâns, în doar câteva ore, mii de reacții din partea celor care îi urmăresc activitatea pe platformele de social media. Cum a apărut bruneta.

Dana Budeanu a făcut furori cu cele mai recente apariții în mediul online

Sinceră, directă și foarte asumată, Dana Budeanu nu a ezitat niciodată să își exprime părerile, fără să țină cont de consecințe sau de reacțiile celor din jur. În ultimii ani, cu fiecare ocazie ce se ivește, bruneta face radiografia societății în care trăim, vorbind despre deciziile politice ale liderilor țării până la alegerile vestimentare ale celor din showbiz-ul românesc.

Publicul a cunoscut-o drept critic de modă, neavând nicio ezitare în momentul în care a considerat că o vedetă, indiferent cât de îndrăgită ar fi, a făcut greșeli când și-a construit ținuta. După ce a renunțat la segmentul pe care îl prezenta în cadrul diferitelor show-uri TV, s-a mutat în mediul online, unde emisiunea ei s-a bucurat de un succes uriaș.

Dana Budeanu a făcut din nou furori în mediul online. De data asta, bruneta a stârnit mii de reacții nu cu vreo declarație șocantă, ci cu mai multe fotografii ce o arată în ipostaze incendiare. Vedeta își promovează noua colecție de rochii create parcă special pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Făcute din ceea ce pare a fi catifea, ținutele îi scot în evidență silueta trasă parcă prin inel, așa cum se poate vedea în imaginile din galeria foto de mai sus.

În prezent, activitatea sa profesională se concentrează pe domeniul modei, însă puțini știu că Dana Budeanu are o pregătire cu totul diferită. A absolvit o universitate din Marea Britanie, având o specializare marketing-management la Royal Holloway of London. Ea are și un master în European Business la London School of Economics, dar și un doctorat în integrare europeană la University College London.

Mesaj pentru Gabriela Firea

Vedeta s-a implicat și campania Gabrielei Firea la alegerile pentru Primăria Capitalei, cele două având o relație specială. Recent, însă, Budeanu a dezvăluit în ce situație nu o va mai susține: