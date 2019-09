Dana Budeanu i-a botezat fetița Elenei Udrea. După creștinare, nașa a îmbrăcat-o într-o rochie Cătălin Botezatu

Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au botezat fetița, vineri, la Mănăstirea Cașin din București. Una dintre nașele micuței Eva a fost Dana Budeanu. Creatoarea de modă a fost și cea care s-a ocupat de ținutele Elenei Udrea și a fiicei acesteia.

Dana Budeanu i-a botezat fetița Elenei Udrea

Fostul ministru al Turismului și-a botezat fetița, vineri, în compania apropiaților. Totul a fost pregătit în cel mai mic detaliu pentru ca evenimentul să fie unul de neuitat. Au fost alese aranjamente florale de culoare albă și tot albe au fost și ținutele celor care au participat la ceremonia de la Mănăstirea Cașin din Capitală.

Dana Budeanu este cea care i-a botezat fetița Elenei Udrea și tot ea s-a ocupat de ținutele fostului ministru al Turismului și a celei mici. Designerul a purtat un costum alb, pantaloni evazați și un sacou scurt în față și mai lung în spate. Rochița purtată de Eva după ce a fost botezată a fost creată de Cătălin Botezatu.

„Rochița ei este de la Cătălin Botezatu. Îmi doresc din tot sufletul ca toată viața ei să trăiască în voia lui Dumnezeu. Să fie înconjurată de iubire și la rândul ei să ofere iubire. Am fost emoționați. Nu a fost ușor în momentul în care a băgat-o în cristelniță”, a declarat Elena Udrea la ieșirea din biserică.

Elena Udrea a mai spus că își dorește ca fetița ei să urmeze o carieră în România și să reușească acolo unde ea a dat greș.

„Poate reușește ea unde am pierdut eu acum cinci ani. Da, să rămână acasă. Eu am promis că o aduc aici, încă de când era în burtică. Am sperat până în ultima clipă că acest botez va avea loc aici și Dumnezeu ne-a ajutat și s-a întâmplat”, a spus Udrea.