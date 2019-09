Cine sunt nașii fetiței Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov. Mulți credeau că Traian Băsescu o va creștina pe Eva Maria

Cu toate că se credea că Traian Băsescu va fi părintele spirirtual al micuței Eva Maria, Udrea a infirmat imediat orice zvon și a susținut că nu el va fi nașul. Cine o va creștina pe fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov? Nu sunt persoane publice!

Eva Maria este azi creștinată! De asemenea, este un dublu eveniment pentru familia sa, pentru că tot zi împlinește un an. Elena Udrea a ales să țină evenimentul într-un loc intim și să invite doar oamenii apropiați lor. După o perioadă grea în care Elena și Alexandrov au stat ca pe așchii, soarele a venit pe strada lor. Azi sunt împreună, în România, și se bucură de frumosul eveniment care s-a lăsat puțin cam mult așteptat. Cei care îi vor fi alături micuței nu sunt persoane publice.

„M-am pregătit mai mult spiritual. Am stat ieri toată ziua cu ea. Am filmat-o. Am vrut să am amintiri cu fetița înainte să împlinească un an. Iubirea de mamă vine din altă parte, e o iubire dată de Dumnezeu. Încerc să-mi aduc aminte ce făceam anul trecut pe vremea asta. Ea s-a născut la ora 2, ora României, şi vreau să fim împreună la acea oră. Sunt categoric fericită. Zice mama de câteva luni, merge de două luni. Naşii sunt prieteni vechi, nu sunt persoane cunoscute”

Elena Udrea