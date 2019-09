Primele imagini de la botezul fiicei Elenei Udrea. Ce a făcut partenera lui Adrian Alexandrov, înainte de a ajunge la biserică

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au parte azi de mari emoții. Cu toate că cei doi își făceau griji că micuța nu va putea fi creștinată în România, din cauza problemelor mamei cu legea, planurile au mers întocmai cum și-au dorit. Iată primele imagini de la eveniment!

În jurul orei 14:40, Elena Udrea împreună cu Adrian Alexandrov și cei care au acceptat invitația la eveniment au ajuns la Mănăstirea Cașin din Capitală. Fostul ministru al Turismului s-a declarat extrem de emoționată, iar înainte de a ajunge la biserică a pregătit ultimele detalii, pentru a se asigura că totul este perfect.

„Are o rochie de prințesă pentru că mi-aș dori să rămână o prințesă toată viața. Am ales data de astăzi pentru că acum fix un an o nășteam și am așteptat să se facă ora 14.00, ora României, pentru că atunci se deschid cerurile și am așteptat acasă acest moment special. (…) Am sperat până în ultima clipă că acest botez va avea loc aici și Dumnezeu ne-a ajutat și s-a întâmplat”

Elena Udrea