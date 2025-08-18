Dana Budeanu, fotografie rară alături de gemenele ei. Cele trei s-au pozat în vacanţă, sunt relaxate, însă un detaliu a atras atenţia

Creatoarea de modă Dana Budeanu a surprins recent publicul online cu o fotografie din vacanță, în care apare alături de gemenele sale, Maria și Dana. Cele trei par să se bucure de momente de relaxare, plimbându-se printr-un peisaj urban pitoresc, iar imaginea a atras atenția prin ținutele lor elegante.

Dana Budeanu și gemenele sale, eleganță și stil în vacanță

În fotografie, Dana Budeanu, aflată în mijloc, poartă o ținută lejeră și modernă, compusă dintr-o bluză scurtă cu mâneci bufante și o pereche de pantaloni scurți cu imprimeu abstract alb-negru.

La accesorizare, vedeta a ales o geantă de mână într-o nuanță caldă de portocaliu și pantofi cu un imprimeu tip zebrat, care completează armonios look-ul său sofisticat, dar relaxat. Cele două fiice ale sale poartă rochii vaporoase în nuanțe neutre, care le conferă un aer elegant și adolescentin deopotrivă.

Ambele au ales pantofi sport albi cu detalii discrete, păstrând confortul în timpul plimbării. Pălăriile cu pene completează perfect ansamblul și adaugă un element de originalitate, conferind un aer boem și sofisticat în același timp.

Cât de mari au crescut fetele vedetei

Maria și Dana, care vor împlini 21 de ani pe data de 22 noiembrie, se remarcă în fotografie prin evoluția lor stilistică. Gemenele și-au dezvoltat propriul stil, armonizându-se însă elegant cu mama lor.

Look-ul lor relaxat, dar atent ales, denotă maturitatea și rafinamentul pe care le-au dobândit la această vârstă. Această combinație între confort și eleganță le-a făcut să iasă imediat în evidență pe stradă și să fie admirate de internauți.

Detalii care fac diferența

Unul dintre detaliile care a atras atenția fanilor este felul în care accesoriile completează ținutele. Pantofii cu imprimeu animal print ai Danei Budeanu și pălăriile cu pene ale fiicelor creează un contrast interesant și sofisticat.

Alegerea hainelor vaporoase pentru plimbare, dar în culori și texturi ce sugerează eleganță, evidențiază simțul estetic al celor trei și dorința de a se bucura de o vacanță relaxantă, păstrând totodată o imagine stilată și armonioasă.

Fotografia a stârnit un val de aprecieri pe rețelele de socializare, admiratorii remarcat maturitatea și frumusețea gemenelor, dar și stilul impecabil al cunoscutei creatoare de modă.

Imaginea surprinde perfect echilibrul între relaxare, stil și atenția pentru detalii vestimentare, elemente care definesc întreaga activitate a îndrăgitei vedete.