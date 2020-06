Dana Budeanu, dosar penal. Pentru ce acuzații este cercetată

Dana Budeanu, în ultima vreme, a revenit în atenția fanilor de când a început pastilele ”Verdict politic”, în colaborare cu stiripesurse. Se pare că unele din afirmațiile sale din aceste pastile au cam deranjat și acum există riscul unor dosare penale.

Porcurorii de pe lângă Parchetul Sectorului 1, au anunțat că s-au autosesizat în ceea ce o privește pe Dana Budeanu, declarând că vor declanșa ancheta într-un dosar penal. Călin Radu, purtătorul de cuvânt al Parchetului, a anunțat că s-a deschis un dosar după ce mai multe persoane au depus o plângere. Momentan, Dana Budeanu nu este acuzată iar cercertăril se vor face „in rem”, pentru fapte.

Conform lui Călin Radu este vorba de o faptă cercetată ca instigare publică la violenţă, în urma unor plângeri depuse după ce Dana Budeanu a spus, într-un videoclip, că femeile ar trebui lovite.

Mesajul scris de Dana Budeanu, pe pagina ei de facebook, vine în contextul ultimelor evenimente de violență, de exempu cel împotriva vloggeriței Bianca Adam, și nu numai. Mesajul vedetei este unul dur, dar caracterstic modului în care se exprimă public, în ultima perioadă.

”MARS JEGURILOR! NU MA ASOCIATI PE MINE CU VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR, GUNOAIE INFECTE! VEDETI CA N ATI SARIT UNA IN 2013, IAR LA VOI ACASA “BATAIA E RUPTA DIN RAI” PENTRU COPII, LARVELOR! NU EXISTATI IN NICIO FORMA DE LUPTA CONCRETA PENTRU NIMIC! SUNTETI IN MAJORITATE NISTE RASISTI, XENOFOBI, HOMOFOBI, URATI TIGANII, URATI ORICE SI PE ORICINE NU ESTE DE ACORD CU VOI SI MEDIOCRITATEA SI MIZERIA POLEITA SI PARVENITA IN CARE TRAITI! SUNTETI NIMENI! NU AVETI CUM SA CONSTRUITI NIMIC IMPOTRIVA MEA, PENTRU CA NU AVETI NICIO BAZA! ZERO! SUNTETI DOAR NISTE FRUSTRATI FARA DIRECTIE, PIERDUTI INTRE VERDICTELE MELE CARE URLA DESPRE VOI ADEVARUL SI PAMFLETUL PE CARE NU L INTELEGETI! MARS!”, a scris Dana Budeanu pe facebook.