Dana Budeanu, despre planurile lui Putin în România. Vedeta a spus clar ce crede că se va întâmpla în 2023

Dana Budeanu a dezvăluit scenariul pentru Noul An în contextul războiului Rusia-Ucraina. De asemenea, creatoarea de modă a explicat și că România a semnat un acord cu Ucraina în septembrie 2020. ,,Ce m-a enervat foarte rău la sfârşitul anului trecut şi nu am vrut să ies pe acest subiect. Eu nu am ieşit în 2022 pe mascarada conflictului militar din Ucraina”, a subliniat designer-ul.

Dana Budeanu, scenariu pentru 2023: ce planuri are Putin în România?

Dana Budeanu a dezvăluit care este scenariul pentru 2023 despre invazia Rusiei în Ucraina. Celebrul designer a subliniat că nu a oferit nicio părere în privința războiului în anul 2022, dar acum iese la rampă pentru a afirma că ,,mascarada va continua și în 2023”.

,,Ce m-a enervat foarte rău la sfârşitul anului trecut şi nu am vrut să ies pe acest subiect. Eu nu am ieşit în 2022 pe mascarada conflictului militar din Ucraina, este părerea mea personală. Este o părere formată în urma a tot ceea ce am studiat şi citit, nu în ultimii ani, ci în zeci de ani şi chiar în această seară urmează să vă spun ceva ce nu a fost încă spus. Spun eu astăzi ca să se stea pe linişte pentru că mascarada va continua şi în 2023”, a spus creatoarea de modă în cadrul emisiunii Subiectiv de la Antena 3 CNN.

,,Există un singur scenariu”

Vedeta a subliniat că și de această dată va avea dreptate, iar lucrurile pe care le spune vor deveni realitate. De asemenea, cea din urmă a subliniat că își dorește ca în acest an românii să stea liniștiți în legătură cu această situație cu care suntem doar vecini.

,,Există un singur scenariu pe care vi-l voi spune. Nu este inventat de mine. Aşadar, în decembrie, Bogdan Tiberiu Iacob a publicat un articol în care a anunţat că printr-un ordin de ministru, şi atenţie semnat de un secretar de stat de la PSD, s-a modificat un alt ordin ministerial din 2014 referitor la mişcările şi transportul de forţe militare pe teritoriul României”, a continuat Dana Budeanu.

,,De ce se ştia din septembrie 2020 şi noi nu?”

Aceasta a detaliat că ordinul în cauză permite antrenarea trupelor ucrainene pe teritoriul României. Lucru pe care puțini îl știu este că în septembrie 2020 s-a semnalat un acord prealabil între România și Ucraina.