Dana Budeanu, despre sfârșitul războiului: ‘Franța și Germania nu vor muri de frig pentru Zelenski’

Luni, 5 septembrie, Victor Ciutacu a invitat-o pe controversata creatoare de modă Dana Budeanu în cadrul emisiunii Punctul Culminant de la România TV. Designerul a făcut o serie de declarații incredibile vis-a-vis de conflictul armat dintre ruși și ucraineni, care se desfășoară, în prezent, pe meleagurile Ucrainei.

Vedeta este de părere că războiul dintre Rusia și Ucraina va lua sfârșit, în curând. Mai mult de atât, Dana Budeanu a ținut să le explice românilor mecanismul prin care ar fi crescut artificial preţul energiei și cine ar fi persoanele care profită de pe urma acestor creşteri de preţuri.

Mai mult de atât, creatoarea Verdictului Politic a oferit câteva soluţii pentru corectarea situaţiei, dacă autoritățile statului român ar fi dispuși să ia o atitudine fermă.

Dragi români, România nu are nicio legătura, zero, din punct de vedere al energiei electrice cu UE, cu nimeni. România, statul, produce energie electrica pentru toti cetățenii.

De asemenea, Dana Budeanu a lansat ironii la adresa prim-ministrului României, Nicolae Ciucă.

Mai mult de atât, creatoarea de modă a comentat recomandările venite din partea Uniunii Europene, referitoare la înlocuirea treptată a alimentelor animale cu anumite alternative.

În secunda in care vorbim de carne, lapte, oua, oamenii de la tara sunt salvati, ei au posibilitati. AM spus acum un an jumatate sa va reactivati bunicii, rudele de la tara, prietenii de la tara, ca si nobilii cei mai bogati de acolo mananca.

Nu cred ca vom mânca gandaci pentru că se scumpeste carnea. Razboiul nu va mai dura, pentru ca state precum Franța și Germania nu vor muri de frig pentru că vrea Zelenski bombe.

Se va termina mascarada și fiecare țară se va gospodari intern, pentru sine. Europa nu va sta sa fie ingropata de America, iar statele care se vor salva, Ungaria, Polonia, noi nu stiu, iar restul, care nu se vor salva, se duc.”, a completat designerul pentru sursa citată.