După un studiu făcut de o companie din România ce a demonstrat că aproximativ 30% de români s-au imunizat pe baza testelor făcute, Dana Budeanu este de părere că pandemia de coronavirus a ajuns la final. Ținând cont că la acest număr se adaugă și cei vaccinați, țara noastră bifează indicele de imunizare în masă.

Dana Budeanu nu consideră că valul 4 o să mai existe după ce studiul făcut de o companie din România ce a făcut cele mai multe teste a demonstrat că există foarte multe persoane imunizate. Aceasta a avut cuvinte dure de spus la adresa celor ce au mărturisit că o să mai existe multe provocări pe care o să le aducă virusul ce a pus la pământ o lume întreagă.

Sunt 29% de români care au trecut prin această boală conform acestui studiu realizat perfect. Studiul este realizat, totuși, de o companie din România, companie ce a testat cel mai mult în acest an. Deci, studiul este 100% real.”, a spus Dana Budeanu la Sinteza Zilei.

Eu am afirmat că eu cred că prin această boală au trecut jumătate dintre români. În momentul în care au trecut jumătate dintre români, bineînțeles, nu mai putem să vorbim despre niciun fel de pandemie pentru că suntem 50% imunizați. Deci, se termină, s-a atins imunizarea de 50% și gata.

De asemenea, Dana Budeanu susține că autoritățile nu au fost transparente atunci când a venit vorba despre cifrele publicate ce ar fi trebuit să dezvăluie câte persoane au fost infectate cu noul coronavirus. Creatoarea de modă a mărturisit că românii ar trebui să se întoarcă împotriva celor ce se află la conducere pentru că, față de alte țări, abordarea autorităților a fost extrem de diferită în pandemie.

„29% dintre români au trecut prin boală. Atenție! Fără cei spitalizați. În studiu nu sunt trecuți cei spitalizați, ei sunt în plus. Deci probabil ajungem la un 33-35%. M-am uitat eu pe cifrele ce au fost publicate de oficialitățile care ne-au informat că prin boală au trecut 5%.

Sunteți niște criminali pentru asta. De ce? Pentru că toate măsurile pe care le-ați luat au îngropat o țară, au distrus o nație, au ținut copiii acasă un an pe niște cifre mincinoase. Populația acestei țări ar trebui să dea în judecată și să saboteze la propriu acest stat, conducerea acestui stat.

Noi am trecut printr-un coșmar încuiați în casă, neplătiți, fără bani, cu business-urile închise, toți în faliment. Noi nu suntem o nație ca oricare alta. Noi nu suntem Marea Britanie, Franța, Germania. Oamenii au stat acasă încuiați tot din pix, dar au primit bani. (…) Noi nu am trecut prin asta, noi am fost îngropați și distruși, mințiți din pix.”, a zis Dana Budeanu.