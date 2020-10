Dan Teodorescu îi umilește public pe cei care nu poartă mască: ”Ţara e plină de proşti (foarte proşti)”

Artiștii ies la declarații! După ce Dan Bittman a făcut declarații controversate cu privire la pandemia de COVID-19, declarându-se sceptic în ceea ce privește cifrele oficiale oferite de autorități în legătură cu noile cazuri de COVID, dar și afirmând că nu mai suportă să trăiască în ”condiții degradante”, și Dan Negru intervenind cu o părere, Dan Teodorescu își spune ”crezul” în versuri.

Dan Teodorescu, poezie în vreme de pandemie. Replică pentru cei care nu poartă mască

Dan Teodorescu, solistul trupei taxi, le-a dedicat o poezie tuturor celor care nu vor să poarte mască de protecție. Versurile sale vin la câteva zile după declarațiile halucinante făcute de Dan Bittman.

„Eşti deştept şi ştii că nu-i nicio pandemie;

Morții sunt făcuți din pix, la mişto, se ştie.

Dar problema e că nu-s toți deştepți ca tine.

Ţara e plină de proşti (foarte proşti) ca mine.

De-asta te rugăm, în cor, să porți şi tu mască.

Ce să-i faci, atâta poate mintea noastră flască.

Dar dacă tot eşti deştept, hai, mă, fii şi bun!

Mai ales că nu e mult până la Crăciun.

Fă o faptă bună, pentru proşti, de sărbători:

Poartă mască! Îți vom fi recunoscători.

De vei fi privit, de un alt deştept, cu silă,

Zi-i că te-a rugat un prost şi că ți-a fost milă.

Nu-ncerca să ne explici, că e inutil;

Suntem proşti; nu merge nici direct, nici subtil.

Nu te mai certa cu noi, că te afectează.

Pân’ la urmă, ştii cum e: cel deştept cedează”, a scris artistul pe Facebook.

Declarațiile lui Bittman, startul unei serii de replici

Dan Bittman a declarat, într-un interviu pentru Gândul, că este sceptic cu privire la statisticile oficiale prezentate de autoritățile din România în legătură cu noile cazuri de coronavirus. Artistul s-a declarat convins că numărul persoanelor infectate este ”scos din burtă”, menționând că, în cazul în care va contracta virusul, se va trata cu aspirină, precum un amic din SUA.

La scurt timp, Dan Negru și-a exprimat părerea despre controversatele declarații făcute de starul rock despre pandemia de COVID-19. Prezentatorul TV afirmă că marii artiști ai genul de muzică pe care Bittman îl reprezintă au avut mereu opinii controversate, cu precizarea că nu s-a poziționat nici de partea sa, nici contra lui.

„Rockul a avut mereu opinii! Bune, proaste, nu contează… Pentru că a fost o opinie, «God Save The Queen»a lui Sex Pistols a fost interzis de însăşi bastionul libertăţii: BBC! Nu mi-aş imagina U2, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatlesii, fără opinii.

Showbizul românesc e fără opinii. E despre Sala Palatului şi «mânuţele in aer».Aşa cum Annie Lennox sau Bon Jovi au contrazis-o pe Madonna, tot aşa nimeni din showbiz-ul românesc nu a avut vreo părere despre Bittman. Pro sau contra. Pentru că showbiz-ul românesc e despre «hai, mânuţele in aer». Postarea asta nu e pro sau contra Bitman! E despre «mânuţele in aer»….”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

În replică, medicul Adrian Streinu-Cercel spune că nu e momentul pentru astfel de discursuri dezbinatoare.