Dan Petrescu, scandal uriaș din cauza arbitrajului de la meciul CFR Cluj – Sivasspor. „Am avut gol și 3 penalty-uri clare!”. Ce mesaj le-a transmis celor care i-au cerut demisia – VIDEO

Dan Petrescu este din nou furios. CFR Cluj a pierdut pe teren propriu duelul cu Sivasspor, dar antrenorul a aruncat resposabilitatea eșecului în spatele arbitrilor. „Bursucul” a spus că echipa lui ar fi trebuit să primească trei lovituri de la 11 metri și că i-a fost anulat și un gol.

Dan Petrescu a uitat drumul spre succes în Europa. După egalul din Kosovo, trupa lui Dan Petrescu a fost învinsă pe teren propriu Sivasspor, formația din Turcia care a venit în România cu un lot restrâns. Oaspeții s-au impus cu 1-0, dar ardelenii sunt convinși că arbitrajul le-a fost potrivnic. „Bursucul” și-a spus „oful” la conferința de presă.

„Toate micile detalii au fost în favoarea lor astăzi. După ce ne-au scos mingea din poartă, au primit penalty… Nu înțeleg cum la acest nivel nu avem Goal Line. E foarte simplu, arbitrul are pe ceas și i se spune. Acolo a fost momentul cheie al meciului.

E 100% că am jucat mai bine decât în Kosovo. Repet, am avut gol, ne-au scos-o din poartă. Am avut 3 penalty-uri clare! Dar nimeni nu o să mai vorbească despre asta. Avem nevoie de VAR, cu el am fi câștigat azi!”, au fost nemulțumirile exprimate de Petrescu în conferința de presă.