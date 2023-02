Dan Petrescu, dezamăgit de rezultatul partidei CFR Cluj – FCSB. „Sunt supărat, au dat gol din nimic”

Dan Petrescu este supărat. CFR Cluj a primit un gol în minutul 88 al partidei cu marea rivală FCSB și a pierdut „printre degete” un punct. „Buruscul” spune că adversarii au marcat „din nimic”.

CFR Cluj și FCSB s-au luptat pe un teren greu, la minus 13 grade Celsius, în cel mai important meci al etepei cu numărul 24. Cei mai buni oameni de pe teren au fost cei doi portari. Târnovanu și Scuffet au apărat admirabil și au ținut tabela „înghețată” până în minutul 88. Omul decisiv a fost francezul Malcom Edjouma care a marcat singurul gol al partidei din pasa lui Octavian Popescu.

„E clar că sunt supărat. O primă repriză în care FCSB a fost mai bună, a avut mai multe ocazii. Noi am fost de nerecunoscut. La pauză am vorbit puțin și am arătat bine în repriza a doua.

Nu țin minte vreo ocazie a lui FCSB, dar, dacă n-am băgat-o noi în poartă, au dat ei un gol din nimic, pur și simplu! Ăsta e fotbalul. Noi am avut cu Yeboah singur cu portarul, dacă îi dădea pasă lui Deac câștigam noi. Tot timpul cu FCSB sunt meciuri strânse”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.