Dan Petrescu a dezvăluit ce i-a spus Gianluca Vialli, când s-au întâlnit ultima dată. „Avea ceva și atunci”

Dan Petrescu este foarte afectat de moartea lui Gianluca Vialli. Italianul i-a fost coleg la Chelsea, iar apoi și antrenor. A învățat multe de la el și au fost prieteni. „Burscul” a spus că este gata să meargă la orice meci organizat în memoria fostului mare fotbalist.

Dan Petrescu a aflat la finalul antrenamentul de astăzi că a murit Gianluca Vialli. Au fost colegi la Chelsea, iar apoi italianul a devenit chiar antrenorul echipei londoneze. Ultima oară s-au văzut în anul 2018, la înmormântarea lui Ray Wilkins, fost jucător cu 84 de partide în naționala Angliei.

“My memories are only fantastic from Chelsea after five years there, winning so many trophies, being with great players and fantastic fans. I have a daughter who is named Chelsea. It was everything for me. It was the best time in my life as a football player.”

Dan Petrescu #CFC pic.twitter.com/sJGgakwDBG

