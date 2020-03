În ultima etapă de campionat, CFR Cluj a jucat acasă cu Astra Giurgiu, meci pe care l-a și câștigat cu scorul de 2-1, dar asta nu l-a împiedicat pe Dan Petrescu să răbufnească din noul la adresa regulamentelor din România.

Dan Petrescu a răbufnit și a jignit pe toată lumea, după CFR Cluj – Astra

Antrenorul CFR-ului este recunoscut pentru temperametul său vulcanic și după victoria cu Astra, scor 2-1, Dan Petrecu a criticat, încă odată, în termeni duri regula folosirii a doi jucători sub 21 de ani şi cea care prevede ca punctele să fie înjumătăţite după sezonul regulat, fiind de părere că regulamentul ar trebui să încurajeze utilizarea seniorilor, nu a juniorilor.

„Păun nu joacă din cauza acestei reguli, care e împotriva noastră şi împotriva fotbalului. Eu nu pot să joc cu echipa cu care am jucat cu Sevilla. De ce? Pentru că nu pot. Plus că punctele ne-au fost înjumătăţite. Aveam golaveraj nici nu mai ştiu cât, marcasem 50 de goluri. Şi când m-am uitat azi în ziar şi am văzut 0-0, am zis .”, a spus Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.

”Ne batem joc!”

Noul regulament dă peste cap toate echipele din Liga 1, nu numai echipa lui Dan Petrescu, acesta criticând aceste aspecte, ba maimult, spunând că ne dorim să jucăm în cupele europene dar ne împiedicăm când vine voba de loturi.