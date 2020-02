CFR Cluj egal cu Sevilla în turul 16-imilor Europa League. Dan Petrescu sceptic cu privire la returul cu Sevilla

Joi seara, în în turul 16-imilor Europa League, CFR Cluj a primit vizita celor de la Sevilla. Cu un stadion plin, la refuz, clujenii au reușit un egal, dar șansele de calificare s-au diminuat și mai mult.

Aseară, pe stadionul din Gruia, CFR Cluj a încercat să lupte, de la egal la egal, cu mult mai titrata echipă a Sevilliei în turul 16-imilor Europa League. De la bun început echipa cu prima șansă a fost echipa spaniolă, dar, cu toate astea, CFR a reușit să facă față presiunii și, în repriza a doua, la o greșeală în apărare, a adeversarilor și ajutați de noul sistem VAR, clujenii au beneficiat de un penalty, transformat de Deac. În meciul de aseară, CFR s-a apărat bine, pe tot terenul, dar a fost nevoie doar de un moment de neatenție în careul de 16 metri, greșeală de care spaniolii au profitat din plin și, astfel, s-a înscris și golul egalării.

Față de ultimul joc din Europa League, Dan Petrescu l-a băgat din primul minut pe teren pe noul venit, de fapt revenitul Cristi Manea, care, la finalul meciului, a declarat că își asumă greșelile făcute în apărare, dar i s-a recunoscut forma bună pe care a avut-o pe tot parcursul disputei.

”A fost un meci foarte dificil, cu o echipă foarte puternică. Cred că ne-am ținut foarte bine. În prima repriză, primele 15 minute, am fost acolo sus pe ei. Asta este. Sperăm ca în retur să-i batem. Nu sunt eu în măsură să zic. Vă spun că vom da totul pe teren ca să producem o surpriză mare. Eu cred că au avut și ei puțină șansă. Așa a deviat-o un coleg de-al nostru. Sperăm să învățăm din greșeli și să dăm 200%, că doar așa te poți bate cu ei. Știam cum este. Colegii m-au primit foarte bune, mă simt ca acasă. Nu regret absolut nimic. Mi-am asumat tot ce s-a întâmplat. Sunt băiat mare, merg cu capul sus și la fiecare meci vreau să dau tot ce am eu mai bun că doar așa poți merge mai sus”, a declarat Manea, la finalul meciului, celor de la Digisport.

De pe banca de rezerve, ca de obicei, Bursucul a făcut show la fiecare fază mai controversată, iar la penalty-ul acordat de arbitrul maghiar, după consultarea VAR, l-a ridicat de pe bancă. La finalul meciului Dan Petrescu a recunoscut că este foarte dezamăgit de prestația elevilor săi, recunoscând în același timp, valoarea adversarei și faptul că, și cu acest egal, Sevilla are șansa de a se califica mai departe în competiție.

„Şi dacă băteam, şansele mai mari tot ei le aveau. Ei cumpără cu 25 de milioane de euro, noi cu 50.000 de lei. Eu am fost acolo, cu Unirea Urziceni, ştiu cum e, n-am ajuns vreodată la poartă. Va fi greu să facem un miracol. Cea mai mare problemă e că acum avem un meci foarte greu în campionat cu Universitatea Craiova. E clar că voi face foarte multe schimbări.”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului, pentru Look Plus.