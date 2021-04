Dan Negru, surpriză majoră pentru fanii lui. Ce cadou a decis să le facă duminică, 4 aprilie

Surpriză uriașă din partea lui Dan Negru. Ce cadou a decis regele audiențelor din România să le facă fanilor săi duminică, 4 aprilie. Ce proiect lansează vedeta de televiziune. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvăluit secretul succesului său.

De 20 de ani este liderul incontestabil al audiențelor. Regele Revelioanelor, enciclopedie ambulantă, vedetă TV și star al mass-media, Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați oameni de televiziune din România. Succesul pe care l-a atins în ultimele două decenii l-au făcut să fie ofertat de către cele mai mari televiziuni din țară, în special de uriașul PRO TV, competitorul direct al postului Antena 1, care este precum a doua casă pentru Dan Negru.

Prezentatorul TV le-a pregătit o surpriză de zile mari tuturor celor care-l urmăresc, de fiecare dată, cu mult interes pe micile ecrane. Dan Negru va realiza o nouă emisiune la Antena 1, care se va numi „Legende, cu Dan Negru”. Așa cum îi spune și titlul, show-ul va aduce în scenă legende mari ale României, oameni care au făcut istorie în cele mai importante domenii, precum , Dumitru Prunariu, Gheorghe Zamfir, Florin Piersic, Helmut Duckadam sau Ilie Năstase.

Conceptul acestei idei briliante a pornit de la faptul că Dan Negru, de-a lungul anilor, a cunoscut cele mai mari nume din istoria României, vedete, oameni politici, actori, artiști, fotbaliști și nu numai. Proiectul va debuta duminică, 4 aprilie, de la 19.00 în cadrul Observatorului de la Antena 1.

„Cu foarte multă vreme în urmă mi-a zis domnul Albulescu: „Stai la masă cu oameni mari, bunul meu, că prea stai lângă neghiobi în televiziune.” M-am gândit că am avut șansa, de atâtea ori, să stau lângă oameni spumoși și nu am făcut decât să-i aduc în niște formate și să facă tot felul de lucruri, să bage mâna în acvarii, să le pun măști pe față, etc. Lucrurile cele mai frumoase le vorbeam cu ei undeva în culise sau în drumul spre casă, dar niciodată în fața camerelor pentru că acolo trebuia să fac formatul respectiv.

Am stat la masă cu oameni spumoși, oameni frumoși, dar n-am apucat niciodată să stau cu ei la o masă, să povestească toate lucrurile astea. Și atunci, vorbind cu mai mulți colegi de-ai mei din breaslă, m-am decis. E un proiect antiparastas. Sunt oameni atât de importanți despre care noi toți ne amintim de ei când e breaking news-ul la televizor despre dispariția lor, parastasul lor.

E povestea vieții lor în 10 fotografii importante, cele mai importante din viața lor. E un proiect independent pe care l-am făcut cu echipa mea și am avut bucuria să descopăr că Antena a vrut să intre în parteneriat cu mine în această poveste.”, a declarat Dan Negru, exclusiv pentru Pagina de Media.