Dan Negru și Dan Diaconescu, imagine rară. Motivul pentru care s-au întâlnit cei doi

Dan Negru și-a luat prin surprindere fanii virtuali postând pe rețeaua socială o fotografie alături de Dan Diaconescu. Fotografia este făcută azi dimineață, după cum a spus prezentatorul de la KanalD, după ce a avut o întâlnire cu fostul prezentator de la OTV. Dan Negru a recunoscut că a pierdut un pariu pus cu Dan Diaconescu în urmă cu 20 de ani. Ce au mai discutat cei doi, vedeți în rândurile de mai jos.

Dan Negru a depănat amintiri cu Dan Diaconescu într-o întâlnire pe care au avut-o joi dimineață. Vedeta Kanal D a postat și o fotografie pe rețeaua socială alături de cel care a fost patronul și prezentatorul televiziunii OTV.

Dan Negru a postat și un mesaj alături de poza cu fostul om de televiziune și a spus că s-a întâlnit cu el pentru a sta de vorbă pur și simplu, fără a exista un motiv anume.

”Am stat la o vorbă cu Dan Diaconescu. Așa, de dimineață. Ca să nu apară speculații, nu facem nimic împreună, nu avem niciun proiect comun. Doar la o vorbă, pur și simplu. Sunt mulți din breasla noastră care i-au uitat nr de telefon in anii ăștia. Acu’ vreo 20 de ani mi-a spus ca vrea sa OTVizeze televiziunile din România. Am râs atunci, neîncrezător. Dați o tură pe telecomandă. Nici nu știți ce pierdeți. Azi am recunoscut că i-a ieșit otevizarea”, a scris Dan Negru pe pagina socială proprie.