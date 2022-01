Dan Diaconescu a făcut marele anunț al anului 2022. Vești bune pentru fanii lui VIDEO

Dan Diaconescu a făcut un anunț uriaș pentru fanii săi. Ce se întâmplă în anul acesta spectaculos pentru celebrul prezentator de televiziune? Iată surpriza pe care o pregătește pentru cei care îl urmăresc de atâția ani!

Dan Diaconescu vine cu un anunț spectaculos pentru fanii lui. Celebrul prezentator de TV își pregătește revenirea în viața publică. Mai exact, el revine în forță în atenția oamenilor și se întoarce în locul unde și-a început campania electorală.

De asemenea, vedeta a făcut câteva declarații și despre revenirea pe micile erane. Dan Diaconescu a susținut că pune țara la cale din locul în care a început pentru prima oară în 2011, moment în care s-a cunoscut cu Vladimir Petruț. Desigur că speră ca și acum să aibă parte de o echipă bună la fel cum a fost în trecut.

„Punem aici tara la cale fiindca tot aici am inceput acum 9 ani. Am venit aici in 2011, ne-am cunoscut atunci ( eu şi edilul Vladimir Petruţ n.red.), am facut echipă imbatabila si incercam sa infaptuim tot ce am zis atunci de mult, tot ce am promis şi eu şi el.

Acum un element concret constatam acum multi ani că nu există o staţie de carburanţi, o benzinărie. Acum gand la gand cu bucurie si un prieten comun a reusit să o facă şi s-o inaugureze astăzi. Am venit aici sa taiem panglica”, a spus Dan Diaconescu, conform româniatv.net.