Dan Negru, ofertă de zeci de mii de euro. Ce i s-a propus vedetei de la Antena 1

Toată lumea îl cunoaște pe celebrul Dan Negru din diversele show-uri produse de Antena 1, avându-l pe acesta ca moderator. Conform unor surse din Intact, acesta ar fi unul din cei mai bine plătiți, dar cu toate astea ofertele pentru alte diverse proiecte nu au înetat să apară.

Colegii de la paginademedia.ro, zilele trecute, au decis să stea la masă, de vorbă cu celebrul moderator al Antenei 1, Dan Negru. Printre multele subiecte dezbătute în interviul online, Dan Negru a povestit și despre ofertele pe care acesta le-a primit, de-a lungul timpului, și nu au fost nici puține și nici prost plătite, conform declarațiilor moderatorului. Dacă ar fi acceptat una din multele oferte, povestește Dan Negru, și-ar fi putut lua un apartament în Colentina. Printre ofertele primite de-a lungul anilor, cea mai interesantă, din mai multe aspecte, a fost una primită în urmă cu vreo 20 de ani, după cum și-amintește Dan.

„Acum vreo 20 de ani, când făceam Academia vedetelor, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii – erau tot felul de probe, cu acvarii – și să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soție care m-a înțeles”, a povestit Dan.