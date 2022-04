Dan Negru, mesaj pentru toți oamenii din Transnistria: „Îi îndemn pe toți să găsească ceva greu”

Dan Negru a postat un mesaj pe Facebook pentru cei din Transnistria, după ce a văzut mai multe știri de Breaking News de acolo, regiune unde se văd și programele sale de divertisment de televiziune făcute în Chișinău. Iată ce le-a transmis prezentatorul de la Kanal D!

Dan Negru, mesaj pentru toți oamenii din Transnistria

Mesajul lui Dan Negru pentru locuitorii din Transnistria, o formațiune artificială care este complet dependentă politic de Rusia.

„Văd breaking news-uri din Transnistria!

Programele mele de divertisment tv pe care le fac în Chișinau de 15 ani se văd și in Transnistria, în fiecare săptămână, pe audiențe uriașe și asta datorită colegilor mei de acolo.

E enterteinment, nu e nimic politic!

Dar pentru că sunt singurul român care ajunge pe ecranele televizoarelor transnistrene îi îndemn pe toți să găsească ceva greu de aflat in viață: ECHILIBRUL !

Să reînvățam în zilele astea mersul cu bicicleta. Cel mai frumos lucru pe care ți-l dă mersul pe bicicletă din copilărie e ECHILIBRUL !

Politicenilor și colegilor mei din presa din Tiraspol, Chișinău sau București le-aș aminti că VIAȚA e un ECHILIBRU delicat între armonie și haos. Găsiți ECHILIBRUL !

Mergeți cu „bicicleta” zilele astea!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Despre Transnistria

Statul separatist autoproclamat, care, oficial, este numit Republica Moldovenească Nistreană, are o suprafață de 4.163 kmp și o populație de sub 500.000 de oameni. Această regiune are capitala la Tiraspol, un municipiu cu 130.000 de locuitori. De asemenea, mai există cinci raioane: Dubăsari, Slobozia, Rîbnița, Camenca și Grigoriopol. Cu toate că nu este recunoscut pe plan internațional, statul transnistrean are guvern, monedă proprie, constituție, armată și, de asemenea, emite și pașapoarte.

De precizat este că numai trei regiuni recunosc statul ce are capitala la Tiraspol. Este vorba despre Abhazia; Nagorno-Karabah și Osetia de Sud.

În cartea „Prizonierii Geografiei”, Tim Marshall a explicat: