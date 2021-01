Dan Negru, reacție clară despre salariul Andreei Esca. Câți bani câștigă și el, de fapt, la Antena 1: ‘Sunt un fraier’

În ultimii ani Revelionul Atena 1 a fost, aproape în permanență, lider de audiență. Acest aspect i-a adus celebrului Dan Negru titulatura de ”Regele Revelioanelor”. Conform datelor, show-ul lui Negru din noaptea dintre ani, este pe locul doi la nivel european. Am putea spune că este un record pentru moderator, și că banii sunt pe măsura rezultatelor.

Și la trecerea dintre 2020 și 2021, producția de Revelion semnată de Antena 1 a bătut recordul de audiențe. Conform datelor oficiale de monitorizare, Revelionul condus de Dan Negreu a ocupat locul al doilea la nivel european.

Este o imensă satisfacție profesională, dacă stăm să ne gândim, pe lângă audiențele record din țară și din Republica Moldova. Ținând cont de aceste aspecte unul ar putea crede că Dan Negru ar încasa cei mai mulți bani din showbiz-ul românesc. Conform celor declarate de vedetă redacției Impact.ro, aflăm defapt contrariul.

”Suntem în topul celor mai urmărite revelioane tv europene! În Europa s-au publicat audiențele celor mai vizionate Revelioane din anul pandemiei, an care a adus, din cauza lockdown și a restricțiilor, cel mai mare consum de televiziune din ultimii 10 ani. După englezi, am fost pe locul al doilea. După salariu, aflu de la știri că nu eu am fost pe locul 1.”, declară Dan Negru.