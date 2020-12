Dan Negru, lovitură șoc din partea Pro TV. Este prima oară când se întâmplă asta: războiul ratingurilor a ajuns la alt nivel

Dan Negru primește o lovitură zdravănă din partea postului Pro TV. Se încearcă un sabotaj? Ce restricție nouă au primit vedetele care se află sub contract? Detalii despre ce se întâmplă acum cu prezentatorul de televziune.

Dispută între cele două mari și iubite trusturi de televiziune de la noi – Pro TV și Antena 1! Televiziunea concurentă a încercat să îi saboteze Revelionul renumit al lui Dan Negru. Vedetele care sunt parte din programul artistic pregătit special pentru noaptea dintre ani au primit interdicții drastice în această perioadă, arată cancan.ro. Regele audiențelor a fost nevoit ca anul acesta să se lupte și cu pandemia de coronavirus, nu doar cu ceilalți concurenți pentru distracția dintre ani. Acesta a avut parte și de câteva piedici serioase provocate de rivalii de la Antenă. Conform sursei citate, șefii televiziunii din Pache Protopopescu ar fi luat o decizie surprinzătoare chiar cu puțin timp să înceapă filmările, iar vedetele care sunt sub contract au luat la cunoștință măsuri drastice.

Având ordin de împărțire Andreea Antonescu, Anna Lesko, Anda Adam, Cezar Ouatu și mulți alții s-au văzut nevoiți să meargă de unii singuri la filmări, în condițiile în care una din marile surprize ar fi urmat să fie reunirea istorică a celebrei trupe Andre. De asemenea, ghinioanele nu se opresc aici, pentru că Petrișor Ruge a fost depistat cu noul tip de coronavirus chiar la testarea organizată de cei de la Antene. Acestea fiind propuse, cel de-al 21-lea Revelion cu fast al cunoscutului prezentator se ține în liniște, șefii postului asigurându-se că totul este în conformitate cu măsurile impuse de către oficiali.

„E al 21-lea an în care prezint Revelionul, dar nu a fost nicio strategie ca să fac asta. Ca să fiu fair play, am prezentat și Revelion la TVR, înainte de a ajunge la Antena1. Dar continuitatea Revelionului cu Negru n-a fost o strategie. Televizunea din România, ca breaslă, nu are strategii, funcționează pe principiul “bara din față”. Așa și eu cu Revelioanele. Culmea, online a consolidat Revelionul meu cu celebrele virale “face Revelionu cu Negru”. Fără on-line, care a construit imaginea Revelionului cu Negru, nu ajungeam la performanța asta în televizune, pentru că televizunea ca breaslă nu are strategii. E de azi pe mâine. Online mi-a construit imaginea asta de „rege al Revelioanelor”

Dan Negru (Sursa: click.ro)