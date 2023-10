Dan Negru, în mijlocul unui alt „război”. Filmarea făcută de prezentator a stârnit multe controverse: „Am văzut ruinele”

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. Este un personaj extrem de vocal, care își expune public părerea despre cele mai importante subiecte ale momentului. În contextul războiului Israel-Hamas, a transmis imagini din mijlocului unui alt „război”, pe care românii nu îl văd.

Dan Negru a devenit tot mai vocal în ultima vreme. Celebrul prezentator TV vorbește despre problemele României și scoate în evidență neregulile tot mai multe de la noi din țară și nepăsarea autorităților.

În contextul războiului Israel-Hamas, vedeta TV a vorbit despre adevăratele probleme care ar trebui să îi preocupe pe români. Prezentatorul a mers în centrul Capitalei și a arătat tuturor ce ruine se află acolo, dar nimeni nu le ia în seamă.

Pe Calea Moșilor sunt mai multe clădiri lăsate în paragină, deși fac parte din patrimoniul național. Celebrul om de televiziune a sugerat presei să vorbească despre adevăratul război cu care se confruntă țara noastră, care e fix sub ochii noștri, dar pe care toată lumea îl trece cu vederea.

„News Alert, Breaking News! E incredibil unde am ajuns în dimineața aceasta și cum am ajuns. E incredibil! O să vă spun deîndată cum am ajuns! Breaking News!

Sunt pe Calea Moșilor, în centrul Bucureștiului. Am ajuns cu bicicleta, acesta e centrul Bucureștiului, de Breaking News, de News Alert… Acesta e războiul nostru”, a spus Dan Negru în videoclipul de pe Facebook.