Dan Negru, imagini rare cu Delia de la începutul carierei. Prezentatorul îi ia apărarea în disputa copiilor: „E josnică întrebarea”

Cu toate că nu a fost prima oară când a vorbit despre acest subiect, o întrebare ce o bântuie de aproape zece ani, Delia a creat un val de nemulțumire în spațiul public cu cele mai recente declarații. În toată această furtună a criticilor, artista primește sprijinul unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România: Dan Negru – soț și tată a doi copii. Prezentatorul a publicat imagini rare cu artista de la începutul carierei.

„Când faci copii?”, „De ce nu faci copii?”, „Nu vrei copii?” – sunt întrebările ce o urmăresc pe artistă din momentul în care s-a căsătorit. Dacă de cele mai multe ori a evitat să vorbească despre această alegere a sa, recent, Delia a explicat ce o împiedică să devină mamă. Cum era de așteptat, având în vedere că este un subiect sensibil, afirmațiile ei au stârnit un val de nemulțumire în spațiul public.

Printre cei care nu au putut rămâne indiferenți în fața criticilor ce i se aduc juratei iUmor, a fost nimeni altul decât Dan Negru – soț, tată a doi copii, om de televiziune cu o carieră impresionantă în spate.

Prezentatorul de la Kanal D a publicat, pe pagina sa de Facebook, o înregistrare video ce are mai bine de 20 de ani. Este vorba despre un fragment de câteva secunde dintr-o emisiune prezentată de el la TVR 2, ediție în care erau invitați Delia și colegul său din trupa N&D.

Dan Negru susține că întrebarea „de ce nu aveți copii” este una „josnică”, punctând că acest lucru ține doar de intimitatea unui cuplu, o intimitate în care nimeni nu are dreptul să intre.

„E josnică întrebarea „de ce nu aveți copii?”.

E armă in multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezindențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au. Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc.

In redacțiile media de unde pleacă astfel de intrebari e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care căștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri , reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări.

De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun intrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul . Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă.

„De ce nu aveți copii” e intimitatea in care nimeni nu trebuie să intre.

Totusi, oricât de ticăloși am fi, „fiecare copil care se naște ne arată ca Dumnezeu încă nu e dezamagit de oameni”, a scris Dan Negru.