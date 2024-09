Ce origini are Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Ce diferență de vârstă există între cei doi

Manfred Spendier, soțul talentatei actrițe Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul Geaninei din popularul serial „Las Fierbinți”, provine dintr-o familie austriacă. Deși nu este o persoană publică și preferă să-și păstreze discreția, Manfred este un om de afaceri de succes, stabilit de ceva timp în România, unde și-a construit atât cariera, cât și viața personală.

Manfred Spendier s-a născut și a crescut în Austria. Relația sa cu Anca Dumitra a atras atenția în special după ce cei doi și-au unit destinele, dar Manfred a ales mereu să stea departe de lumina reflectoarelor, în ciuda notorietății soției sale.

Anca Dumitra, cunoscuta actriță din serialul „Las Fierbinți”, și partenerul ei, Manfred Spendier, s-au căsătorit pe 29 aprilie 2023. Evenimentul a fost marcat prin câteva fotografii care au apărut ulterior pe rețelele de socializare, atrăgând atenția publicului. Manfred, originar din Austria, locuiește în România din 2006.

Soțul actriței a devenit mai vizibil după ce a început să apară alături de ea, deși este un om de afaceri respectat în domeniul agriculturii. Manfred conduce o companie de utilaje agricole din România, una dintre cele mai importante în acest sector.

Familia lui Manfred deține o fermă în apropierea orașului Klagenfurt, Austria, unde cultivă cereale și cresc animale, precum vaci și oi. Implicarea activă la fermă din tinerețe și experiența acumulată l-au îndreptat către o carieră în acest domeniu.

Manfred a povestit că încă din adolescență s-a implicat în activitățile agricole ale familiei și a lucrat cu diverse utilaje. Această experiență l-a determinat să studieze pentru a deveni inginer tehnic specializat în utilaje agricole. După absolvire, un prieten i-a recomandat un loc de muncă în industria echipamentelor agricole, ceea ce l-a ajutat să-și dezvolte cariera în acest domeniu.

Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei.Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

Pe 18 septembrie, Anca Dumitra a devenit mamă pentru prima dată. Actrița din „Las Fierbinți” a fost foarte rezervată în privința detaliilor despre sarcină și, până în prezent, nu a dezvăluit nici sexul copilului. Atât ea, cât și soțul său, Manfred Spendier, sunt extrem de fericiți.

Anca Dumitra și-a anunțat sarcina în luna aprilie, moment în care a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Actrița a menționat că a avut parte de o sarcină ușoară și fără complicații majore. În ciuda unor mici grețuri în primul trimestru, aceasta s-a simțit foarte bine pe parcursul sarcinii, cu multă energie și poftă de mâncare.

Într-un interviu oferit când era în a șasea lună de sarcină, Anca a povestit cum a aflat vestea că va deveni mamă.

„Mă simt excelent. Nu am avut probleme majore, doar mici grețuri la început. Când am făcut testul, am vrut să păstrez vestea pentru ziua lui de naștere, dar nu am reușit să țin secretul, nu mă prea pricep la asta”, a declarat actrița.