Ce a putut să îi spună Andreea Esca Ginei Pistol, după ce a aflat că e gravidă cu Smiley

Andreea Esca a ieșit în evidență cu comentariul adresat celor doi viitori părinți. Ce i-a scris Ginei Pistol după ce a aflat că este însărcinată cu Smiley? Vedetele au dezvăluit marele secret zilele trecute.

Smiley și Gina au făcut recent marele anunț pe care toată lumea îl auzise din zvonuri. Mulți dintre apropiații lor au declarat presei faptul că prezentatoarea de la Chefi la Cuțite nu doar că este gravidă, ci s-a gândit deja să renunțe la proiecte pentru a sta liniștită în această perioadă sensibilă. Gina a mărturisit în mesajul în care a confirmat totul faptul că s-a străduit ani buni să devină mămică, iar acum marea ei bucurie va veni în sfârșit în viața ei și a lui Smiley. Multe dintre persoanele publice mai apropiate sau nu de viitorii părinți i-au felicitat și le-au dorit multă putere, liniște și răbdare pentru ceea ce va fi.

Printre acestea se numără și Andreea Esca, ce a lăsat la suprafață faptul că știe bine istoricul Ginei și dorințele sale în viață, dar mai ales faptul că se pot numi amice la cataramă. „Vezi, @ginapistol, că toate vin când trebuie, cu cine trebuie, încotro trebuie? Tare mă bucur pentru tine!, a fost mesajul știristei de la Pro TV. „Să fiți sănătoși, începe magia”, le-a urat Răzvan Fodor, câștigătorul „Asia Express”. „Să fiți sănătoși și să vă bucurați din plin! Tare fericit sunt pentru voi!”, i-a transmis Pavel Bartoș colegului său de la „Românii au talent” „Să fie într-un ceas bun! yeeee!”, i-a felicitat Mario Fresh, pe cei doi. „Ce bucurie! Felicitări, să fiți sănătoși” a spus și Mihai Petre, juratul de la Românii au talent.

„Noi acum inseamna TREI! In urma unor analize medicale, acum cativa ani, am aflat ca sansele ca eu sa raman insarcinata pe cale naturala sunt foarte mici. Iata ca Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi!Am avut multe emotii, nici nu am indraznit sa ma bucur sau sa raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate si am stiut ca totul este bine. In sfarsit, a venit momentul sa aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult ras, mult plans de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi”

