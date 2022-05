Dan Negru a dat peste nas postului Antena 1! Dovada clară că nu trebuiau să îl lase să plece

Dan Negru a demonstrat, încă o dată, că este regele incontestabil al audiențelor, după ce a bătut Antena 1 cu emisiunea sa, Jocul Cuvintelor. Ce succes are cel mai ingenios și ușor de înțeles quiz show din România. Prezentatorul TV are cu ce să se laude.

Fanii lui Dan Negru au rămas șocați atunci când Regele Audiențelor i-a anunțat că părăsește Antena 1 după 22 de ani de colaborare cu trustul Intact.

Mutarea sa la Kanal D a fost privită cu scepticism de către unii dintre internauți, însă, vedeta de televiziune a demonstrat că oriunde merge are rezultate de top.

Emisiunea Jocul Cuvintelor pe care Dan Negru o prezintă la Kanal D se bucură de cifre impresionante, care bat emisiunile de la Antena 1, după cum o arată statisticile.

Show-ul de inteligență menit să antreneze mintea telespectatorilor are mare priză la public, iar succesul proiectului lui Dan Negru se numără în cifrele de audiență.

În cei 25 de ani de carieră în televiziune, Dan Negru a cunoscut și stat de vorbă cu sute de celebrități românești din toate domeniile.

Cu unii dintre ei a legat o prietenie frumoasă și durabilă, printre care îi menționăm pe Florin Piersic și Mirabela Dauer. Mai mult, Dan Negru se poate lăuda cu faptul că este „nașul” multora dintre vedetele actuale ale showbizului românesc.

„I-am nășit pe toți. Pe Mama Natură eu am inventat-o, iar pe maneliști tot eu i-am adus la tv. Însă, apoi, am vrut și altceva. Au trecut acele vremuri, am vrut să prezint un quiz, o emisiune care îți antrenează mintea.

Mă bucur că am succes cu acest gen de emisiune, în care oamenii trebuie să nimerească unele cuvinte, este un fel de gimnastica minții. Avem un public curat, mi-am dorit să fac și acest gen producții. Stăm bine la audiențe, în cele trei zile de difuzare.”, a declarat Dan Negru, în exclusivitate pentru ego.ro.