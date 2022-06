Dan Negru a dat lovitura de grație Antenei 1: ‘Bă, ai 50 de ani, ești nebun?’

Dan Negru se bucură de un succes incredibil la Kanal D, acolo unde emisiunea lui, Jocul Cuvintelor, este mereu lider de audiență. Recent, prezentatorul TV a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit telespectatorilor pentru sprijinul arătat. De asemenea, vedeta a dezvăluit faptul că mulți oameni nu l-au încurajat, atunci când a plecat de la Antena 1.

La 50 de ani, Dan Negru a făcut cea mai importantă schimbare din cariera sa, atunci când a încheiat colaborarea cu trustul Intact, unde făcuse istorie cu show-urile de revelion timp de 22 de ani.

Contractul semnat cu cei de la Kanal D a reprezentat o mare provocare profesională, pe care mulți nu au văzut cu ochi buni, spune chiar moderatorul TV.

Recent, Dan Negru a relatat pe Facebook felul în care oamenii au încercat să-l demoralizeze și să-l convingă să rămână la Antena 1, neavând încredere în faptul că va reuși, la 50 de ani, să o ia de la capăt la alt trust de televiziune. Într-un final, cifrele și audiențele arată cât de mult s-au înșelat în privința prezentatorului TV.

„Negrule, ai 50 de ani, nu mai ai 20. Rămâi unde ești . Primești un salariul bun la Antenă, ce-ți lipsește? • Ești nebun ! Un show cu dicționarul limbii române și fără vedete n-o să aibă succes! • Românul e prost, nu vrea cultură generală la televizor. Nu face nimeni așa ceva. De ce să riști? Am auzit mereu vorbele astea înainte de a mă decide să fac o schimbare in viața mea profesională. ( la 50 de ani ) Aproape nimeni nu mi-a dat aripi.

După ce Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu și-au încheiat jobul la„ Kiss FM, celebrul post de radio a postat un comunicat oficial prin care le-a mulțumit celor doi actori pentru colaborarea din ultimii ani.

Dan Negru a fost impresionat de felul în care stația și-a exprimat recunoștiința față de foștii crainici de la Kiss FM, mărturisind că acest lucru este rar în breasla domeniului audio-vizualului, lansând o ironie fină la adresa foștilor săi șefi de la Antena 1.

„Frumoasă e recunoștința! M-a bucurat comunicatul celor de la KissFM care le-a mulțumit, la despărțire, matinalilor Rusu și Andrei pentru colaborare.

Nu știam ca există așa ceva in breasla mea 😉 Extraordinar și momentul de fair-play in care fanii Romei și ai lui Leicester l-au aplaudat in picioare pe Ranieri! Claudio Ranieri a făcut istorie la ambele echipe.

Recunoștința e dobânda împrumuturilor sufletești… In lumea noastră mică n-o cunoastem. Cei noi veniți îi privesc cu ură pe cei vechi. E la fel in administrație, in sport, in teatru, in televiziune,oriunde.

Îi urâm pe cei de dinainte. Doar moartea îți dă valoare in România. Altfel, cei care nu mai sunt cu noi sunt împotriva noastră. Să învățam recunoștința! Ar fi o evoluție!”, a punctat Dan Negru pe Facebook.