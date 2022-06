Dan Negru, săgeată către foștii șefi de la Antena 1. Nu s-a mai putut abține

Dan Negru vine cu o reacție aparte. Acesta este unul din cei mai iubiți prezentatori de TV de la noi, iar deja de zeci de ani îi bucură pe români cu emisiuni care mai de care mai speciale și pe placul lor. Moderatorul a oferit acum un mesaj către foștii șefi, interpretat de internauți ca fiind o săgeată către cei pentru care a lucrat. Ce a spus cunoscuta vedetă? ,,Nu știam ca există așa ceva in breasla mea”, a subliniat el.

Dan Negru este unul din cei mai longevivi prezentatori de TV de la noi. Acesta este cunoscut pentru Revelioanele cu fast și deosebit de amuzante pe care le ține an de an și cu care reușește să-i păstreze pe români în fața micilor ecrane. Bărbatul este iubit de fani în special pentru faptul că spune lucrurilor pe nume.

Moderatorul nu se dă înapoi de la o remarcă tăioasă sau de la un comentariu dur chiar și în privința colegilor sau șefilor pe care i-a avut de-a lungul timpului. Vedetei nu i-a scăpat noua veste: demisia unei echipe îndrăgite de la Kiss Fm formată din Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu. Cei doi au decis să facă un pas în spate și să își părăsească emisiunea.

Prezentatorul TV a postat și el un mesaj cu două tăișuri. Pe o parte își mărturisea surprinderea și bucuria după ce a văzut comunicarea și respectul dintre postul de radio și foștii angajați, iar pe alta sublinia că în breasla sa așa ceva se întâlnește rar.

Internauții au citit printre rânduri și au realizat că nu a fost vorba de așa ceva în cazul lui și că a părăsit Antena 1 fără astfel de mulțumiri sau recunoaștere.

,,Frumoasă e recunoștința! M-a bucurat comunicatul celor de la KissFM care le-a mulțumit, la despărțire, matinalilor Rusu și Andrei pentru colaborare. Nu știam ca există așa ceva in breasla mea 😉 Extraordinar și momentul de fair-play in care fanii Romei și ai lui Leicester l-au aplaudat in picioare pe Ranieri! Claudio Ranieri a făcut istorie la ambele echipe.

Recunoștința e dobânda împrumuturilor sufletești… In lumea noastră mică n-o cunoastem. Cei noi veniți îi privesc cu ură pe cei vechi. E la fel in administrație, in sport, in teatru, in televiziune,oriunde. Îi urâm pe cei de dinainte. Doar moartea îți dă valoare in România. Altfel, cei care nu mai sunt cu noi sunt împotriva noastră. Să învățam recunoștința! Ar fi o evoluție!”