Dan Helciug, secretul căsniciei de 18 ani cu Elena, soția sa. Cum depășesc perioadele tensionate: „Ne punem în pat să discutăm!” VIDEO EXCLUSIV

Solistul trupei „Spitalul de Urgență”, Dan Helciug, va sărbători, pe 1 septembrie, 18 ani de căsnicie cu Elena. El ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, secretul relației lor de invidiat, într-o lume a divorțurilor: „Comunicăm foarte mult, e ca la psiholog!”. Artistul ne-a spus și cum își păstrează vocea, pentru a fi mereu în formă, pe scenă, la concertele sale rock.

Dan Helciug (48 de ani) este actor, solist, scriitor, compozitor, dar și vedetă TVR. Prezintă emisiunea „Rivalii”, alături de Marina Almășan, care recent și-a lansat o nouă carte de călătorii, de data aceasta, despre vizita ei în Finlanda. Dan i-a fost alături la eveniment:

„Lucrez în TVR cu Marina Almășan, prezentăm împreună o emisiune drăguță, cu multe elemente de psihologie, de sociologie, „Rivalii” se numește, și am venit azi ca invitat ca să celebrăm a nu știu câta carte pe care ea o scoate despre călătorii, călătorește mult, ultima fiind despre Finlanda.

Eu sunt un pic obosit căci am avut un spectacol, eu am singurul tribut Queen din România, un proiect sound-a-like unic în țară, dar nu cu mustață, nu facem circ, ca la Las Vegas. A fost o nebunie, mi-am invitat prietenii și am cântat evident muzica Queen”.