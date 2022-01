Dan Helciug face bani frumoși în pandemie. Ce sursă de venit are acum (exclusiv)

Dan Helciug se bucură de mult succes. Piesa lui, „241”, a fost prezentată la preselecția națională Eurovision, fiind selectată ulterior. Acesta este pasionat de muzică și actorie, însă reușește să își rotunjească veniturile și dintr-o altă activitate, de care nu știu extrem de mulți oameni.

Dan Helciug a reușit să ajungă pe culmile succesului cu piesa „241”. Acesta a impresionat pe toată lumea cu vocea sa, însă puțini fani știu ce este nevoit să facă pentru cariera pe care o are. El face multe sacrificii și recurge la o mulțime de produse pentru a avea grijă de vocea lui.

Fumul de țigară a fost mereu coșmarul meu. Cu toate că, o perioadă scurtă, forțat de împrejurări, am fumat și eu.”, a zis Dan Helciug pentru Impact.ro .

În plus, beau coniac, pentru că are efect vasodilatator asupra corzilor vocale. Evit să mănânc sau să beau rece, dar și să inhalez elemente iritante pentru gât.

Dan Helciug a avut de înfruntat multe provocări în momentele în care se fuma în cluburi. El nu a putut să își dezvolte ambitusul foarte mulți ani, însă a depășit această problemă datorită legii antifumat. Totuși, artistul poartă de foarte mult timp mască din cauza unor alergii.

„Am cântat în cluburi mai ales când eram puștan. Ani de zile nu am putut să-mi dezvolt ambitusul, din cauza fumului de țigară.

Imediat după ce s-a dat legea antifumat am putut și eu, în sfârșit, să respir și să îmi dezvolt vocea, așa cum mi-am dorit. Am câștigat în zece ani de studiu o octavă în plus.

Port mască de foarte mult timp, pentru că am alergii cauzate de poluare, am una specială, cu filtru.”, a mai zis el.