Dan Diaconescu a dat lovitura anului. Cum a reușit să fenteze interdicția de a vorbi, de fapt

Dan Diaconescu este unul dintre cele mai controversate personaje din spațiul public românesc. Fostul prezentator tv a primit interdicția de a avea activități de presă, după ce a fost condamnat la închisoare. El a fost eliberat în luna noiembrie 2017, însă a rămas cu interdicția de a avea orice activitate care ține de presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară a celor cinci ani și șase luni de închisoare.

Dan Diaconescu l-a amenințat pe primarul comunei arădene Zărand, Ion Moț, în direct, în cadrul emisiunii pe care o prezenta la OTV, pentru a îi da 200.000 de euro. Fostul șef OTV nu mai are voie să vorbească în public timp de 10 ani, pedeapsă aplicată în 2011, din care au mai rămas 5 ani.

Cu toate acestea, celebrul jurnalist a reușit să „fenteze” legea prin sistemul NFT. Non Fungible Token (NFT) este un jeton de pe blockchain care este unic. Majoritatea NFT-uri fac parte din blockchainul Ethereum, care este o criptomonedă.

Un NFT poate fi orice operă, de la muzică, desene, emisiune sau podcast. Practic, un NFT reprezintă o opera unică ce poate fi achiziționată la un anumit preț, stabilit de cel care îl creează și reglementat de piață. Oricine poate cumpăra un NFT, dar originalul îl poate deține o singură persoană.

Dan Diaconescu a intrat și el pe această piață, anunțându-și „ridicarea” interdicției. Datorită „universului tehnilogic”, fostul prezentator este încântat să reia legătura cu publicul.

„Primeste inregistarea video completa de aproximativ 4 minute, prima inregistrare dupa 7 ani cu „Vocea interzisa” a lui Dan Diaconescu, Navalnîi din Romania. Dezvaluiri in exclusivitate despre singurul univers in care il puteti vedea pe Dan Diaconescu.

Doar una dintre cele 1918 copii contine un video in plus in care Dan Diaconescu dezvaluie un secret major al lui si doar acea persoana va detine in proprietate si va cunoaste acel secret



Formularul „X” , NFT-ul unic, singurul NFT cu continut secret ce pastreaza informatia ce distruge granitele interzisului , acest secret criptat va avea un unic propietar, iar acel propietar poti fi tu! -Dan Diaconescu va oferi NFT–ul UNIC, dintre cele 1918 copii listate, castigatatorului, celui care va avea norocul sa aiba drept de propietate asupra senzationalului secret, personal, privind in ochi omul cu care isi imparte taina vietii sale”, se arată în descriptorul canalului său.