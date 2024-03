Dan Ciotoi de la Generic e supărat pe medicii de familie: ”Cam trag chiulul!”. De ce nu primește niciun leu pensie, la 68 de ani EXCLUSIV

Dan Ciotoi a primit recent acordul medicilor de a reveni pe scenă, la trei luni după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon. Primele spectacole sunt programate pe 8 și pe 9 martie 2024. Solistul trupei Generic ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, de ce este supărat pe medicii de familie, dar și de ce nu primește niciun leu pensie, deși are o activitate muzicală impresionantă, de peste 50 de ani.

Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, devenit celebru cu piesele ”Banii n-aduc fericirea” și ”S-a rupt lanțul de iubire”, susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că este total recuperat, din punct de vedere medical. Prin urmare, la trei luni de când a fost diagnosticat cu cancer de colon, el își anunță revenirea pe scenă:

”Mă simt foarte bine acum, am trecut cu bine și peste cea de a doua operație de cancer de colon. După o pauză de trei luni, revin pe scenă, în spectacole dedicate femeii. Pe 8 Martie voi cânta la Ciorogârla, iar pe 9 martie voi cânta la București. Am acordul medicilor de a urca pe scenă, cântatul nu are nicio legătură cu operațiile, nu afectează colonul”.