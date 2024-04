Dan Ciotoi de la Generic a scăpat de boală: ”Cancerul e acum la coș!”. Cât câștigă interpretul piesei ”Banii n-aduc fericirea” la o nuntă, în 2024?

Solistul Dan Ciotoi (68 de ani) a revenit deja pe scenă, după cele două operații de cancer la colon. El ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre starea actuală de sănătate, dar ne-a dezvăluit și ce gând dureros a avut, înainte de intervențiile chirurgicale. Am aflat, din acest interviu, și cât câștigă artistul și trupa lui, Generic, la o nuntă, în 2024. Vara aceasta, ei vor cânta hit-ul ”S-a rupt lanțul de iubire” și pe litoral, unde vor fi prezenți pe întreaga perioadă estivală.

Dan Ciotoi, din trupa Generic, artistul care, în urmă cu patru luni, fusese diagnosticat cu cancer la colon, a scăpat de emoții. El vine cu vești bune:

Deci, cancerul e acum la coș, am scăpat de el definitiv, am avut noroc de medici buni, cărora doresc să le mulțumesc că mi-au salvat viața”.

”Domnul doctor Marius Coțofană, de la Spitalul Universitar, din București, m-a operat bine de tot, am scăpat, nu mai am nimic. El a tăiat acea bucată de intestin, de 12 centimetri, unde se afla tumora, căci nu se extinsese boala, și a aruncat-o la coș.

Artistul Dan Ciotoi, din trupa Generic, mai susține că, înainte de operații, a avut mari emoții. Recunoaște că s-a gândit chiar și la ce e mai rău, că devenise pesimist:

Dan Ciotoi ne-a mai menționat și care este onorariul lui și al trupei sale, Generic, în 2024, la petreceri, dar și cu cât a crescut, comparativ cu anii trecuți:

”Onorariul nostru crește, de la an la an. Dar nu cânt singur, am trupă, de șase persoane, avem cheltuieli, și cu transportul, avem de dus instrumentele, stația de amplificare. În fiecare an, mai adăugăm la onorariu câteva sute de euro în plus.

În 2024, de pildă, pentru trei programe de 45 de minute, la o nuntă, avem un onorariu de aproximativ 4.000 de euro. Ne pun mirii și la masă, ne omenesc, dar noi, artiștii, nu prea mâncăm la petreceri. Iar vara aceasta vom avea concerte și pe litoral, pentru turiști, avem spectacole”.