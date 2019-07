Dan Capatos și-a deconspirat sursele. Cine îl informa pe prezentatorul de la Un show păcătos

Dan Capatos a vorbit cu vloggerul Selly despre ce înseamnă jurnalismul tabloid și și-a deconspirat sursele de la care a primit la un moment dat informații care au dus la demiterea unui ministru. Se întâmpla în anul 1993, când șoferul fostului ministru al Culturii, Petre Sălcudeanu, îl informa pe Capatos că acesta vrea să își violeze o subordonată.

„Când ți-am spus că am dat jos un ministru, am dat jos un ministru, pe Petre Sălcudeanu, ministru al Culturii în 1993-1994, printr-o știre de tabloid, când a vrut să o violeze pe șefa de cabinet. Și pe mine m-a sunat șoferul lui, că ăla era sursa… omul avea apucături din astea. Și mi-a zis, când îți dau telefon… nu erau telefoane mobile, stăteam lângă telefonul fix… și pager aveam… când îți dau mesaj pe pager ai venit și te duci la sigur. Era redacția lângă Casa Scânteii, lângă sediul Ministerului Culturii. Urci scările direct în cameră, că înseamnă că acolo se întâmplă ceva”, a mărturisit Dan Capatos (VIDEO – minutul 16:30).



În momentul în care a primit informația, Capatos a luat un fotograf și a mers peste ministru, l-a prins în fapt, a publicat informația, iar a doua zi acesta și-a dat demisia de onoare.

„Când am primit mesajul, am luat repede un fotoreporter, am intrat buzna peste el și l-am prins cu chiloții în vine. Cred că de atunci nu am mai asistat la o demisie de onoare. Omul a doua zi și-a dat demisia”, a spus Capatos.