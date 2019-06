Cine câștigă mai mulți bani, Cătălin Măruță la PRO TV sau Dan Capatos la Antena 1? Iată ce salarii au

Cătălin Măruța și Dan Capatos sunt doi dintre cei mai longevivi oameni de pe micile ecrane. Fanii acestora se întreabă care este cel mai bine plătit? Care din trusturile Antena 1 și Antena 1 oferă cel mai bun salariu?

Unele surse au dezvăluit că salariul lui Dan Capatos ar fi de 10.000 de euro, iar Cătălin Măruță ar câștiga 15.000 de euro pentru emisiunea pe care o moderează la PRO TV. Cu toate acestea, la salariul fiecăruia se mai adaugă și banii primiți de la prezentarea unor evenimente sau a diverselor chestiuni contracost la care sunt solicitați.

Evenimentele ar fi în jur de 2.000 de euro, conform libertatea.ro. Relația dintre Capatos și Măruță este cunoscută ca fiind problematică. În anul 2015, Capatos, a dat dovadă de ipocrizie, afirma Măruță, astfel, lăsând să se înțeleagă neînțelegerile dintre cei doi.

„Păcătosul” l-a criticat pe soțul Andrei pentru prezentarea în direct a elevei violate de șapte bărbați la Vaslui. Pe de altă parte, acesta îi trimitea mesaje prin care se ruga de moderatorul PRO TV să îi dea o soluție pentru a o aduce pe mama fetei în platoul lui.

“Mesajul a fost primit ieri la ora 6:22 minute. Dan Capatos lua foc, dar ei difuzau imaginile. Iată ce îmi scria: “Suriorule, crezi că am și eu vreo șansă să o iau pe mama elevei în emisiune diseară fără să îți încurc lucrurile?”. I-am răspuns: “Te-aș ajuta cu mare drag, dar din păcate nu am cum. Vom continua subiectul și mâine și este complicat cu cei de la Vaslui. Te înțeleg și multă baftă”. Dan Capatos spre să nu se supere, dar ipocrizia asta… de a te duce la televizor și a spune… uite ce au facut acolo, au dat interviu și apoi luau imagini și le difuzau nu este fair-play. Noi am vrut să ajutăm această fată”

