Dan Capatos, înlocuit de la cârma emisiunii sale. Unde a dispărut celebrul prezentator XNS

Dan Capatos a fost înlocuit în show-ul de la Antena Stars, iar locul său a fost ocupat de altcineva. Iată cine a prezentat Xtra Night Show în locul lui Dan Capatos.

Dan Capatos a dat fuga la Untold, din câte se pare, astfel că a fost nevoie de un alt prezentator pentru celebra emisiune. În locul său însă, la pupitrul de prezentator, s-a aflat Paula Chirilă.

Iar colegul ei, Cătălin Bordea, a adăugat:

Paula Chirilă este una dintre cele mai frumoase vedete din România și pare că trecerea anilor nu și-a pus deloc amprenta asupra sa. De altfel, aceasta are mare grijă de felul în care arată, iar frumoasa actriță mărturisea, în urmă cu ceva vreme, că a recurs o o intervenție estetică la nivelul feței.

”Este genială procedura. Îți face anestezie, nu te doare absolut nimic. Sunt doar niște fire de acid hialuronic. Se duce pe sub piele tot acidul ăla hialuronic și pielea arată un pic mai bine. Oricum am grijă de mine de când mă știu, am și o genă foarte bună. Am vrut să păstrez ceea ce am mai mult timp. Eu încurajez pe oricine să facă orice să se simtă bine și Doamne ajută să dai peste un medic care nu te mutilează”, spunea Paula Chirilă.