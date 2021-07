Dan Bittman, primele concluzii despre pandemia de Covid-19: „Ne-au păcălit în toate felurile. A fost puțin pusă la cale“

Dan Bittman este una dintre persoanele publice care le-a declarat război autorităților pe toată perioada pandemiei, iar săgețile ascuțite sunt în continuare îndreptate către cei care au gestionat greșit această situație. Acum, când situația epidemiologică este mai bună, cântărețul a conturat cocnluziile pe care le-a tras după această experiență traumatizantă a pandemiei și a restricțiilor mult prea dure.

Dan Bittman face parte din categoria persoanelor care au rămas șomere din cauza crizei sanitare începută în 2020. Din păcate, din cauza restricțiilor mult prea dure, artiștii au fost extrem de afectați din punct de vedere financiar, astfel că nu au avut posibilitatea să-și câștige pâinea zilei de mâine, fiecare descurcându-se cum a putut.

Cântărețul a fost de multe ori ținta scandalurile, acesta fiind surprins încălcând regulile anti-Covid-19 impuse de autorități. Cu toate acestea, de fiecare dată, el a ieșit public și a motivat comportamentul care i-a deranjat pe mulți.

Invitat în cadrul emisiunii moderate de Marius Tucă, Dan Bittman i s-a confesat jurnalistului, dar și întregii Românii, cu privire la modul corupt în care cetățenii au fost păcăliți de cei cu putere de decizie. Cântărețul privește anul 2020 ca fiind un an pierdut, în care oamenii au fost călcați în picioare.

„Eu asta văd până la urmă: reguli duble pentru toată lumea. Este penibil să îmi amintesc cum stăteau ăia cu trabucurile în biroul primului ministru. Ne-au păcălit în toate felurile. Ce am învățat? Ce să învățam? Lașitate. Am învățat numai lucruri rele. Pentru mine a fost un an pierdut 2020. Nici nu vreau să aud de el. Mă uitam la oameni și vedeam cât erau de ușor de calcat în picioare. Este vorba de bani. Oamenii vor să ducă ceva acasă pe masă“, a spus artistul, la Aleph News.

Dan Bittman susține că în această pandemie au existat multe interese financiare, iar unele lucruri importante erau anticipate și anunțate. Acesta susține că tot ce și-a dorit să se întâmple a fost să fie lăsat să cânte, dar nici asta nu s-a putut.

Artistul se teme că aceste semnale sunt, de fapt, avertismentul a ceva mult mai rău. Cu privire la respectarea regulilor, acesta a explicat că a fost foarte responsabil și precaut până în momentul în care a realizat că oamenii sunt luați de proști, fiind obligați să execute regulile impuse de cei care nu le respectă, de fapt.

„Și mai este o teamă. Să nu fi fost doar un exercițiu pentru ceva chiar foarte serios. Mi-ar părea rău să fie așa și nu vreau să am dreptate. Înțeleg business-ul care a fost. Dar până acum, de când trăiesc, nu am mai văzut o chestie ca asta.

Eu am trei copii. Nu sunt un iresponsabil. Când am văzut la început ce se întâmplă și nu știam noi ce se întâmplă, am respectat toate regulile posibile. Am stat ca fraierul până mi-am dat seama că cineva încearcă să mă ia de prost.

Sunt pentru măști și distanțare dacă este nevoie, dar explică-mi civilizat. Am întrebat de ce nu decalați ora de începere la câteva întreprinderi majore? Dublați numărul de autobuze, asta era afacere“, a dezvăluit Dan Bittman, potrivit sursei citate.