Ce taxe colosale plătește Holograf statului român. Dan Bittman a dezvăluit suma halucinantă EXCLUSIV

”Holograf aduce, după mine, cel puţin o jumătate de milion de euro la buget, din diverse taxe, fie ele către stat, precum taxa pe valoarea adăugată sau impozitul pe profit, fie către alte instituţii cum sunt cele legate de drepturile de autor, gen CREDIDAM. Ori, în 2020, totul a sărit în aer. Şi pentru noi, şi pentru stat. Am pierdut şi noi, dar şi statul. Mi-e greu să fac un calcul cât, mai exact, dar aş spune că cifrele avansate sunt, aşa, la o primă strigare.”, a spus acesta.

El mai spune că Holograf are un contabil care se ocupă de partea financiară a afacerii şi că legea a fost respectată mereu de membrii celebrei trupe: „La noi se taie factură, indiferent de tipul de concert sau de spectacol.”

„Am mai spus-o şi o voi repeta: va dura cel puţin încă p-atât până când piaţa noastră muzicală își va reveni. Cu alte cuvinte, dacă un an şi jumătate va fi închisă de pandemia asta, atunci cel puţin încă un an şi jumătate va mai trece până la reînsufleţirea ei!.”, ne-a mai spus, în exclusivitate, artistul.

Pe de altă parte, Bittman mai susţine şi că vor interveni numeroase schimbări. Spre exemplu, generațiile noi au alte dorințe, așa că artiștii trebuie să găsească rețeta succesului. Mai mult, concertele din trecut ce aveau loc pentru a petrece diferite evenimente nu mai există în zilele noastre.

„Generaţiile se schimbă parcă din ce în ce mai repede. Ceea ce ştiam acum un deceniu, cum că ultimele luni ale anului pot fi printre cele mai darnice cu fenomenul muzical, azi nu prea mai e valabil. Existau cântări, de sfârşit de an, celebrele concerte organizate de diverşi colegi, în diverse oraşe, plus concertele de Crăciun sau de Revelion. Azi, totul s-a spulberat. De doi, poate chiar trei ani, am trecut Revelionul pe .

Vara, alt exemplu, erau show-uri estivale. Şi acestea au cam dispărut. Aşa că trebuie să fii prezent pe întreaga piaţă muzicală, adică să spui da, la o adică, şi unei eveniment legat de o nuntă, de un botez sau de o tăiere de moţ, dar şi unui concert tradiţional, cu sute ori cu mii de spectatori.

În acest moment oferta e aproape “zero”, totul situându-se la nivel de propuneri sau încercări destul de timide. Dacă în lunile iulie şi august vor începe, uşor-uşor, anumite lucruri, atunci putem spera ca toamna ce ne stă în faţă să fie mai blândă cu noi.”, a mai spus cântărețul pentru Impact–Playtech.