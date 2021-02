Dan Bittman face noi declarații legate de coronavirus și de vaccinare. Ce l-a deranjat de această dată pe artist, dar și ce dezvăluiri și acuzații uluitoare a făcut acesta.

Dan Bittman, în vârsta de 58 de ani, a făcut noi declarații despre coronavirus, în cadrul unui interviu acordat recent. Afirmațiile artistului vin după ce acesta a susținut că pandemia de coronavirus este „o afacere de trilioane de dolari.” Acum, Bittman a vorbit despre vaccinare, susținând că este încă nehotărât în ce privește imunizarea și că nu s-a programat pentru a se vaccina.

Prezent de curânt în emisiunea moderată de Dan Capatos, de la Antena Stars, solistul trupei „Holograf” și-a arătat nemulțumirea legată de evoluția crizei create în contextul pandemiei de coronavirus. Întrebat dacă se va vaccina, acesta a susținut ca încă nu a luat o decizie în acest sens.

“Nu știu dacă mă vaccinez. O să văd și eu ce se întâmplă. Eu sunt pro-vaccinare, dar susțin în mod special un tratament. Eu nu sunt împotriva vaccinurilor, a tratamentelor anti-COVID, sunt împotriva prostiei. Eu n-am spus niciodată: «Fraților, nu vă vaccinați, să nu purtați mască, nu vă feriți de virus!» Eu mă iau de o sitauție imbecilă creată de un an de zile. Eu n-am nicio dilemă medicală și respect toate părerile bazate, fundamentate, dar realitatea ne contrazice”, a declarat artistul în cadrul emisiunii prezentată de Dan Capatos la Antena Stars.

De la începutul pandemiei Dan Bittman a fost unul dintre scepticii care susținea că acest virus ar fi o afacere profitabilă pentru unii. De această dată el a surprins , din nou, cu o declarație șocantă în care spunea că noul coronavirus ar fi fost creat la cererea lui Bill Gates, fondatorul Microsoft, care a avea de câștigat de pe urma acestei pandemii.

Întreabă-l pe Bill Gates cine a făcut virusul. Uitați-vă la el, dintr-o dată are interese în China și în laboratoare ei. Cine poate să creadă că liliacul s-a împrecheat cu nu știu ce șobolan. (…). Eu am spus de la începutul acestei pandemiei, din punctul meu de vedere nu e o pandemie, acest virus nu e letal. Apropo, unde sunt izoletele? Au fost medici care m-au felicitat cum am pus problema. Ei nu pot să vorbească, pentru că sunt obligați să promoveze virusul. Ați uitat că-n martie ne spălam și dinții cu dezinfectanți?! E o problemă de bani, de trilioane de dolari. Când sunt alegeri scad din pix cazurile. Puteți să mă băgați de mâine la pușcărie, e crimă cu premeditare ce s-a făcut. Jumătate din oamenii care au murit, au murit cu zile, din cauza testelor fals negative sau pozitive. Sunt vieți pierdute pentru care nu răspunde nimeni!”, a mai afirmat cântărețul la “Xtra Night Show”.