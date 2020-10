Cu cine s-a întâlnit Dan Bittman după „minciuna COVID”. Influența ei e mare în Guvern

Săptămâna trecută, în ziua în care România înregistra un record negativ de noi cazuri de COVID-19 și autoritățile ne aduceau la cunoștință gravitatea situației prin mesaje de informare Ro Alert, Dan Bittman posta pe Facebook un mesaj în care își chema prietenii la terasă. Cântărețul a fost surprins la cafea de fotoreporteri, iar în dreapta lui ședea o doamnă bine, cu influență în Guvern.

Dan Bittman, întâlnire cu o reprezentantă a Guvernului în teritoriu după ce și-a publicat furia pe internet

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincinoase pe telefon! Când ieșim băieți și fete?!”, scria Dan Bittman pe Facebook în ziua de 20 octombrie, prima de scenariu roșu în București. S-a ținut de cuvânt și a ieșit. L-au surprins mai târziu fotoreporterii Click.

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat acesta pentru sursa menționată.

Printre reclamațiile de ”minciună COVID” și ”alerte mincinoase”, oamenii s-au întrebat și cine este prezența feminină de la masa starului rock. Adevărul a publicat identitatea femeii – prefect al județului Timiș, Liliana Oneț, aflată în linia întâi a luptei cu noul virus din Timiș, din postura de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Contactat de sursa menționată, solistul trupei Holograf a confirmat întâlnirea cu aceasta, menționând că îi leagă o prietenie de 30 de ani.

Totodată, artistul a spus cu indignare că declarațiile sale au fost răstălmăcite, ceea ce ar fi efectul faptului că „am uitat să ne mai comportăm normal”, spune el.

Pe de celalată parte, contactată de debanat.ro pentru un punct de vedere, Liliana Oneț a refuzat să comenteze subiectul: „Nu ştiu despre ce fotografie este vorba. Nu am ce declaraţii să dau pe un subiect care nu are legătură cu job-ul meu. Dacă mă voi întâlni (cu Bittman – n. red.) în privat nu e problema presei”.

Au păstrat responsabilitățile departe de prietenie. Întâlnirea cu Bittman nu a afectat hotărârile oficialului

„Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru că se vând titluri şi presa scrie, bineînţeles, ca să vândă. Probabil şi dumneavoastră veţi da un titlu pompos ca să vă citească cineva. Nu am ştiut că e interzis să te întâlneşti cu oameni pe care îi cunoşti de peste 30 de ani. Nu cred că trebuie să schimbăm toată ziua idei. Tocmai asta e şi problema. Toată lumea vorbeşte despre un singur lucru. Am uitat să mai vorbim despre lucruri normale şi să ne purtăm normal.

Aici este indignarea mea pentru că mi se pare că e o manipulare de la un capăt la altul, dar asta este părerea mea. Cineva mi-a răstălmăcit spusele. Astăzi am aflat că sunt liderul unei grupări, despre care nu am auzit până astăzi, ceva cu anti-botniţă. Dacă mă sunaţi peste o săptămână o să aflaţi că sunt inamicul public numărul unu al României şi de asta merg lucrurile atât de bine în ţară, pentru că eu declar ceea ce declar”, a declarat Bittman.

Cât despre prietenia cu păreri și funcții distincte în vreme de pandemie, interpretul spune: „O felicit pentru că doamna prefect este o femeie cu foarte mult tact şi multă determinare. Acolo, în Timiş, din ce aud, mortalitatea este mică şi o felicit. Părerile divergente nu influenţează o prietenie care durează de peste 30 de ani”. De altfel, deciziile prefectului nu au fost afectate de întâlnirea cu vedeta.